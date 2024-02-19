İBB Meclisi Sarıyer ve Ataşehir\'de kentsel dönüşüm kararını oy birliğiyle onayladı

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Sarıyer ve Ataşehir'de yaklaşık 200 bin hak sahibini ilgilendiren karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden oy birliğiyle çıktı. İBB mülkiyetindeki taşınmazların sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine satışına imkan tanındı. Rumelihisarı Mahallesi'nde güncelliğini yitiren 2003 planı da yenilenirken yurttaşlara, depreme karşı binalarını yenileyebilecekleri şekilde kat hakkı verildi. Ataşehir Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerinin 25 yıldır bekleyen imar planları da onaylanarak bölgedeki evlerin kentsel yenilemeyle dönüşümünün önü açıldı. Gelişmeyi müjde olarak duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçen kararlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

İBB Meclisi, bugünkü oturumunda kritik kararlara imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği olağanüstü gündem ile toplanan Meclis; Sarıyer'in Kocataş, Poligon, Çayırbaşı, Rumelihisarüstü, Sarıdağ (Merkez), Kazımkarabekirpaşa, Reşitpaşa, Cumhuriyet, Emirgan, Çamlıtepe (Derbent) mahallerindeki 50 yıllık mülkiyet sorununu çözdü. Karar oy birliğiyle alındı. Yaklaşık 200 bin hak sahibinin bulunduğu 5 milyon metrekarelik alanda yurttaşlara tapularının verilmesi onaylandı. 5 yıl satış yasağı getirilen tapularla deprem riskine karşı yerinde kentsel dönüşümün de önü açıldı.

5 AYRI MAHALLEDEKİ 91 PARSEL DE SAHİPLERİNE KAVUŞTU

Alınan bir başka kararla da Sarıyer'in Maden, Mirgün, İstinye, Tarabya ve Çayırbaşı mahallelerinde, İBB mülkiyetindeki 91 ayrı parselin, üzerinde binası olan veya yıkılan hak sahiplerine satışı da oy birliğiyle onaylandı. Bu satışlara da 5 yıl süreyle "Üçüncü kişilere satılamaz" şerhi konuldu. Bu yapılar için de yerinde dönüşüm imkanı sağlandı.

KAMULAŞTIRMA SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Sarıyer'e yönelik alınan üçüncü kararla "Geri görünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Plan Tadilatı" oy birliğiyle onaylandı. Daha önce Karayolları kamulaştırma sınırları içinde kalan Rumelihisarı, Tarabya, Zekeriyaköy, Ferahevler ve İstinye mahallelerindeki parsellerin imar planları güncellendi. Yurttaşların imar hakları korundu ve bu alanlarda da yerinde dönüşümün önü açıldı.

ATAŞEHİR'DE DE 25 YILLIK PLAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İBB Meclisi'nin Ataşehir ilçesine yönelik aldığı kararla da Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli revizyon imar planlarını oy birliğiyle onaylandı. Bölgede 25 yıldır beklenen imar planları, deprem riski taşıyan evlerin kentsel dönüşümüne imkan sağlayacak.

İMAMOĞLU: VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan kararları sosyal medya hesabından "Sarıyer ve Ataşehir'e müjde" diyerek duyurdu. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sarıyer'de 200 bin kişiyi ilgilendiren 10 mahallede, hak sahiplerinin 50 yıllık mülkiyet sorununu çözdük. İBB mülkiyetindeki 5 milyon metrekarelik alanda binası olan hak sahipleri artık yapılarını resmen satın alıp yenileyebilecek. Rumelihisarı Mahallesi'nde de güncelliğini yitiren 2003 planı da yenilendi, vatandaşlara depreme karşı binalarını yenileyebilecekleri kat hakkı verildi. Ataşehir Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerinin 25 yıldır bekleyen imar planları onaylandı. Deprem riski taşıyan bu bölgedeki evlerin kentsel yenilemeyle dönüşümün önü açılmış oldu. İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçen kararlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun."