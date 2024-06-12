İBB Meclisi, Türk Hava Kurumu'na yapılan tahsisi iptal etti - Son Dakika
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İBB Meclisi, Türk Hava Kurumu'na yapılan tahsisi iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, AKP'li kayyumlar tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu'na bedelsiz olarak verilen Haliç kıyısındaki alanların tahsisi, CHP grubunun oy çokluğuyla iptal edildi.

12.06.2024 20:02
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, AKP'li kayyumlar tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu'na 25 yıllığına bedelsiz olarak verilen Haliç kıyısındaki alanların tahsisi, CHP grubunun oy çokluğuyla iptal edildi.

İBB haziran ayı olağan meclis toplantılarının üçüncü oturumu, Saraçhane İBB Merkez Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapıldı. 1.Meclis Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapılan oturumda, bir tahsis işlemi daha iptal edildi. 2020 yılında, Beyoğlu'nun Sütlüce Mahallesi'nde bulunan Haliç kıyısındaki İBB'ye ait araziler, AKP'li kayyumlar tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu'na havacılık faaliyeti için ücretsiz tahsis edilmişti.

İBB yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda şu satırlara yer verildi:

"Türk Hava Kurumu tarafından kullanılan alanın helikopter pisti, drone eğitim alanı ve derslik olmak üzere toplam 5 bin 700 metrekarelik alanın eğitim amaçlı kullanıldığı, 250 metrekare alanın tek katlı yapının ofis olarak kullanıldığı, ayrıca organizasyonlarda kullanılması amacıyla 3 bin metrekarelik alanın etkinlikler için ticari amaçla kullanıldığı, THK yetkilisi ile yapılan görüşmede söz konusu eğitim alanının kuruma gelir sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlara (düğün, davet, vb...) kiralandığı bilgisi tespit edilmiştir."

İBB yetkilileri tarafından yapılan tespitlerin ardından İBB Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla, amacına uygun kullanılmadığı için gerekçesiyle tahsis işleminin iptaline karar verildi.

Kaynak: ANKA

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