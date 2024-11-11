İBB Meclisinde Arbede: Su ve Kitapçık Fırlatıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde yaşanan tartışma sonrası meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyüp su ve kitapçık fırlattı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, çeşitli konularda AK Parti'li meclis üyeleri tarafından soru önergeleri verildi.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Haydar Göksoy, Kartal'da işçilerin greve gittiğini ve İBB ile diğer ilçe belediyelerinin grev kırıcılığı yaptığını söyledi.

Göksoy, "CHP'li İBB yönetimi, ilçe belediyelerinde toplu sözleşme ve grev süreçlerine hangi hak ve yetki ile müdahale ediyor? Diğer ilçe belediyelerinden ve İBB'den gelen ekip ve araçların ihale şartnamelerinde ilçe sınırları ibaresi varken o işçilerin günlük mesai ve diğer masrafları İBB tarafından mı karşılanacak? İşçi ile anlaşma sürecinin desteklenmesi yerine İBB araçları ile grev kırıcılığı yapılmasının sebebi nedir? İBB mevcut ilçelerdeki toplu sözleşme sürecinin bir tarafı mıdır?" diye sordu.

Bunun üzerine söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede sendika temsilcileriyle beraber bir süreç yönettiklerini, sürecin ilk üç gününün grevle sonuçlandığını söyledi. O süre zarfında ne büyükşehir belediyesi ne de diğer ilçe belediyelerinin herhangi bir hizmeti Kartal'a vermediğini kaydeden Yüksel, şöyle devam etti:

"Yani grev kırıcılığı söz konusu olmadı. İlgili sendikayla 3 günün sonunda sözleşmeyi gerçekleştirmiş olduk. Fakat sözleşmeyi yaptıktan sonra sendika temsilcilerinin içerisinden bazıları ve bazı işçi arkadaşlarımız, bu süreci kabullenmedi ama genel merkez süreçleri tamamlanmış oldu. Sözleşme imzalanmış oldu. Yasal süreç tamamlanmış oldu. Dolayısıyla yasal süreç tamamlandığı halde yasal olmayan bir şekilde bir grevin dışında bir direniş söz konusu oldu. Dolayısıyla halk sağlığını etkileyen, iş ve işlemlerin aksatılmaması için çalışma arkadaşlarımız uyarıldı. Buna rağmen görev almak istemeyen arkadaşlarımız oldu. Halkın sağlığını aksatmamak adına hem ilçe belediyelerimiz hem büyükşehir belediyemiz bizlerle dayanışma gösterdiler. Bu süreç tamamen yasaldır."

"Siz meclisin başkanısınız, CHP'nin meclis başkanı değilsiniz"

Bunun üzerine yeniden söz hakkı almak isteyen AK Parti'li Meclis Üyesi Göksoy'a, Meclis 1. Başkanvekili Aslan tarafından söz hakkı verilmedi.

Bu duruma tepki gösterilmesi üzerine Aslan, "Arkadaşlar 15 yıl yönettiğiniz ilçe belediyelerinde neler yaptıklarınızı bütün İstanbul, bütün Türkiye biliyor." ifadelerini kullandı.

Aslan'ın sözlerine AK Parti sıralarından tekrar tepki gösterilirken, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, söz alarak Meclis 1. Başkanvekili Aslan'ı eleştirdi.

Kartal Belediyesine ilişkin verilen soru önergesine, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in verdiği yanıtın söz hakkı doğurduğunu belirten Okul, ancak meclis başkanvekilinin bu hakkı tanımadığını söyledi.

Meclisi yöneten Aslan'ın tavrını eleştiren Okul, "Bir kere CHP gömleğinizi çıkarın. Biraz önceki ifadeleriniz meclisin yıllardır süregelen demokrasi anlayışına ters düşüyor. 15 yıldır ilçelerde ne gördünüz de böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Bu üslup meclisin demokratik havasını çok ciddi sıkıntıya sokar. Siz meclisin başkanısınız, CHP'nin meclis başkanı değilsiniz." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup yönetimi yeniden söz hakkı isterken Başkanvekili Aslan, "Germeyin meclisi. Meclisi germeye mi geldiniz?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar da söz alarak meclisin yönetiminin, meclis başkanının görev ve sorumluluğu altında olduğunu belirtti.

Belediye çalışma yönetmeliğine göre meclisin düzenini bozan üyelere ilişkin yaptırımlara değinen Sakalar, "Buna aykırı davranan üyeler başkan tarafından uyarılır. Buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye, başkanın talimatıyla görevliler tarafından dışarı çıkarılır." ifadelerini kullandı.

Sakalar'ın sözleri üzerine CHP'li ve AK Parti'li üyeler sözlü atışmada bulunduktan sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.

Yaşanan arbedede meclis üyeleri, birbirlerine masalarda bulunan su ve kitapçıkları fırlattı.

Bunun üzerine oturumu yöneten Aslan, meclis toplantısına ara vererek grup başkanvekillerini odasına çağırdı.