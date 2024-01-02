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İBB, Mezarlıklar Daire Başkanlığı adıyla dolandırıcılık mesajlarına karşı uyarıyor - Son Dakika
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İBB, Mezarlıklar Daire Başkanlığı adıyla dolandırıcılık mesajlarına karşı uyarıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mezarlıklar Daire Başkanlığı adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığını belirterek, vatandaşları uyardı. İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mesajın ekran görüntüsüne de yer verilerek, vatandaşların bu mesajlara itibar etmemesi ve herhangi bir işlem yapmaması önemle vurgulandı.

İBB, Mezarlıklar Daire Başkanlığı adıyla dolandırıcılık mesajlarına karşı uyarıyor
02.01.2024 - 21:25,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mezarlıklar Daire Başkanlığının adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığını belirterek, vatandaşları uyardı.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mesajın ekran görüntüsüne de yer verilerek, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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