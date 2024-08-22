İBB'nin 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle bazı metrobüs durakları hizmet veremeyecek - Son Dakika
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İBB'nin 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle bazı metrobüs durakları hizmet veremeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması kapsamında, bazı duraklarda hizmet verilemeyecek.

22.08.2024 15:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması kapsamında, bazı duraklarda hizmet verilemeyecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.

Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 26 Ağustos pazartesi günü saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Öte yandan dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'nin 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle bazı metrobüs durakları hizmet veremeyecek - Son Dakika

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