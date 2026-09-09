İBB'nin Hamidiye Su şirketi damacana sulara yüzde 13,33'e varan zam yaptı - Son Dakika
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İBB'nin Hamidiye Su şirketi damacana sulara yüzde 13,33'e varan zam yaptı

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İBB iştiraki Hamidiye Kaynak Suları AŞ, su ücretlerine yüzde 13,33'e varan oranda zam uyguladı. Eylül itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre 19 litrelik iadeli damacana su 170 liraya, diğer ürünlerin fiyatları da 190 ile 260 lira arasında belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları AŞ, su ücretlerine yüzde 13,33'e varan oranda zam yaptı.

Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana suyun fiyatı 150 liradan yüzde 13,33 zamla 170 liraya yükseldi.

Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 170 liradan yüzde 11,76 artışla 190 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı 240 liradan yüzde 8,33 zamla 260 lira oldu.

Cam damacana iadeli suyun fiyatı ise 180 liradan yüzde 11,11 artışla 200 liraya çıktı.

Beşer litrelik 4 pet şişe su, 12'li 1,5 litre pet şişe su, 24'lü 0,5 litre pet şişe su ile 24'lü 0,33 litrelik pet şişe suyun fiyatı 216 liradan yüzde 1,85 zamla 220 liraya yükseldi.

Zam eylül ayı itibarıyla geçerli olmaya başladı.

Hamidiye Su, en son 20 Ocak'ta su ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yapmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hamidiye, Ekonomi, Güncel, Eylül, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin Hamidiye Su şirketi damacana sulara yüzde 13,33'e varan zam yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB'nin Hamidiye Su şirketi damacana sulara yüzde 13,33'e varan zam yaptı - Son Dakika
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