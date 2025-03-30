İBB'nin Kamu Zararı Tespiti: Dönem Yetkililerine Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'nin Kamu Zararı Tespiti: Dönem Yetkililerine Dava Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 öncesi yapılan işlerde tespit edilen yaklaşık 416 bin dolarlık kamu zararının sorumluları hakkında dava açtı. Ancak, valilik tarafından soruşturma izni verilmediği iddia ediliyor.

30.03.2025 19:53  Güncelleme: 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli tanıkların ifadeleriyle tutuklanmasına ilişkin tartışmalar sürerken; İBB Teftiş Kurulu'nun 2019'dan önceki döneme ait "Çekmeköy Rahmi Demir Mesire Alanı" ve "Pendik Yaşam Korusu" işlerinde tespit ettiği yaklaşık 416 bin dolarlık kamu zararın sorumluluğu olan dönemin belediye yetkililerinden tahsili için dava açıldığı, ancak soruşturma izni verilmediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılından önceki dönemde yapılan işlerle ilgili tespit edilen kamu zararının hesabını sorduğu, ancak ilgililer hakkında soruşturma izni verilmediği belirtildi.

İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra Teftiş Kurulu'na incelettiği işlemlerden bir tanesi, İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nün 21 Eylül 2016 tarihinde yaptığı "İstanbul Genelinde Yeni Yeşil Alanların Yapım İşi" ihalesiydi.

Teftiş incelemesinde, İstanbul genelindeki 39 ayrı park ve çevre düzenlemesini kapsayan projelerden, "Rahmi Demir Mesire Alanı" ve "Pendik Yaşam Korusu 1. Etap" işlerinde, 2 milyon 494 bin 011 TL tutarında kamu zararı oluştuğu tespiti yapıldı. Tespitin yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre ise zararın yaklaşık 416 bin dolara denk geldiği belirtildi. İBB, kamu zararında sorumluluğu olduğunu düşündüğü dönemin yöneticileriyle ilgili hem idari hem de adli soruşturma yapılmasını istedi. Ancak stanbul Valiliği, 22 Nisan 2020 tarihinde söz konusu memurlar hakkında soruşturma yapılmasına izin vermedi.

Söz konusu kamu zararının rücu istemiyle İstanbul 35. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Konuyla ilgili 25 Haziran 2024 tarihli bilirkişi raporu düzenlendi. Kamu zararının tahsil edilme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin Kamu Zararı Tespiti: Dönem Yetkililerine Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR’ı belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
Ayşe öldüğü ile kaldı Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı Ayşe öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Sürücüler dikkat 1 Nisan’da sona eriyor Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor
Derbide oynayamayacak Galatasaray’da yıldız oyuncudan kötü haber Derbide oynayamayacak! Galatasaray'da yıldız oyuncudan kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
13:25 Tam 4 yıl hazırlandı Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
13:16 Derbide oynayamayacak Galatasaray’da yıldız oyuncudan kötü haber Derbide oynayamayacak! Galatasaray'da yıldız oyuncudan kötü haber
12:46 Sürücüler dikkat 1 Nisan’da sona eriyor Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:36 Ayşe öldüğü ile kaldı Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı Ayşe öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı
12:17 Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
12:05 Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR’ı belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 20:04:33. #7.11#
SON DAKİKA: İBB'nin Kamu Zararı Tespiti: Dönem Yetkililerine Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement