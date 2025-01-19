İBB'nin Okul Beslenme Desteği Projesindeki Gıda Paketlerinde Olumsuz Bulgulara Rastlanmadı - Son Dakika
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İBB'nin Okul Beslenme Desteği Projesindeki Gıda Paketlerinde Olumsuz Bulgulara Rastlanmadı

İBB\'nin Okul Beslenme Desteği Projesindeki Gıda Paketlerinde Olumsuz Bulgulara Rastlanmadı

İstanbul Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda yaşanan zehirlenme iddialarının ardından yapılan inceleme sonuçlarına göre, gıda paketlerinde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmadığı açıklandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde, ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğu belirtildi.

19.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:39
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(İSTANBUL)- İstanbul Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda 25 Aralık 2024'te yaşanan, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Okul Beslenme Desteği kapsamında dağıtılan gıda paketlerinden kaynaklandığı" öne sürülen zehirlenme iddialarına ilişkin inceleme sonuçlandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'nda yapılan analiz sonucu, "Paketlerdeki ürünlerde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

İBB Teftiş Kurulu tarafından yürütülen detaylı incelemede, olayın ardından paketlerden alınan numuneler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edildi. Sonuçlar, İBB'nin paketlerinin herhangi bir sağlık riski taşımadığını ve dağıtım sürecinde bir ihmal olmadığını ortaya koydu.

Laboratuvarda, paketlerde yer alan sandviç, Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş gibi ürünler üzerinde detaylı mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'ndan alınan sonuçlara göre, ürünlerin tamamı Türk Gıda Kodeksi'ne uygun bulundu. Raporda, ürünlerin tek tek analiz sonuçlarına yer verilirken, "Paketlerdeki ürünlerde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Gıda mühendisleri denetiminde hazırlandı

Gıda paketlerinin hazırlık ve dağıtım süreçlerinin, uzman gıda mühendislerinin denetiminde yürütüldüğü, Şile'deki dağıtım sırasında da her partiden numune alınarak test edildiği ve tüm prosedürlerin titizlikle uygulandığı belirtildi.

Sağlık görevlileri de zehirlenme dememişti

Olay günü rahatsızlanarak hastaneye başvuran ve aynı gün taburcu edilen öğrencilerle ilgili sağlık görevlileri şu açıklamayı yaptı:

"Yaşanan durumun gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilmesini destekleyecek herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmamıştır. Şu anki bulgular, olayın kesin bir zehirlenme vakası olarak kabul edilmesini desteklememektedir. Kesin sonuçlar, laboratuvar analizlerinden sonra netleşecektir."

İBB'den açıklama

İBB'nin "Okul Beslenme Desteği" projesi, 2019 yılından bu yana çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesini desteklemek amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 1 milyon 542 bin 530 paket dağıtıldı. 2024 yılında İstanbul genelinde dağıtılan paket sayısı ise 719 bin 530'a ulaştı.

İBB yetkilileri, proje sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Projemiz, sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı sunmak için hayata geçirilmiştir. Olay sonrası yapılan incelemeler, dağıtılan paketlerin güvenli ve kaliteli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'nin Okul Beslenme Desteği Projesindeki Gıda Paketlerinde Olumsuz Bulgulara Rastlanmadı - Son Dakika

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