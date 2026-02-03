İbb'den Öğrencilere Eğitimden Beslenmeye, Ulaşımdan Giysiye Kapsamlı Destek - Son Dakika
İbb'den Öğrencilere Eğitimden Beslenmeye, Ulaşımdan Giysiye Kapsamlı Destek

03.02.2026 11:32  Güncelleme: 13:03
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında eğitime yönelik yaptığı desteklerle yüz binlerce öğrenciye yardımda bulundu. Kız çocuklarına eğitim desteği, beslenme yardımı ve üniversite öğrencilerine gelecek için finansal destek sağlandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ocak ayında yüz binlerce öğrenciye eğitim, beslenme, ulaşım ve sosyal destek sağlayarak gençlerin eğitim hayatını güçlendirmeye devam etti. İBB, kentin kaynaklarını gençlerin geleceğine yatırım olarak sunmayı sürdürdüğünü belirterek, farklı başlıklarda yürütülen destek programlarıyla öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları temel ihtiyaçlara yönelik katkı sundu.

İBB'nin Ocak ayı çalışmaları kapsamında, kız çocuklarının eğitimden kopmaması için yürütülen desteklerden üniversitelilere sağlanan eğitim yardımına, beslenme desteğinden kış aylarına yönelik sosyal yardımlara kadar çeşitli alanlarda destek sağlandığı aktarıldı.

Kız çocuklarının eğitimine "Sen Oku Diye" desteği

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen programlar kapsamında İBB, Ocak ayında 94 bin 303 kız öğrenciye "Sen Oku Diye" eğitim desteği çerçevesinde 282 milyon 909 bin lira katkı sağladı. Programın, özellikle eğitim hayatına devam etmekte zorlanan öğrencilerin okuldan kopmaması ve geleceğe güvenle bakabilmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

15 bin 655 öğrenciye beslenme desteği

İBB, çocukların eğitim hayatında başarıya ulaşabilmesi için sağlıklı beslenmenin önemini merkeze alan desteklerini de Ocak ayında sürdürdü. Bu kapsamda 15 bin 655 öğrenciye toplam 31 milyon 310 bin lira beslenme desteği ulaştırıldı.

100 bin üniversiteliye 1 milyar liralık ilk taksit

Üniversite öğrencilerine yönelik destek programı kapsamında ise 100 bin öğrenciye verilen 20 bin liralık eğitim desteğinin ilk taksidi olarak toplam 1 milyar liranın Ocak ayında gençlerin hesaplarına yatırıldığı açıklandı. Bu destekle öğrencilerin barınma, ulaşım ve eğitim giderlerinin hafifletilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kış gününde gençler yalnız değil

İBB, kış aylarında gençlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sosyal desteklerini de sürdürdü. Bu kapsamda 10 bin öğrenciye giysi desteği sağlanırken, 20 bin gence ise ulaşım desteği verildi. İBB, söz konusu desteklerle gençlerin eğitim hayatlarını kesintisiz sürdürebilmelerini amaçladığını kaydetti.

Kaynak: ANKA

