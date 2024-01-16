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İBB Pendik'te Kent Lokantası Hizmete Başladı - Son Dakika
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İBB Pendik'te Kent Lokantası Hizmete Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik'teki Kent Lokantası'nın hizmet vermeye başladığını duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantada öğrencilere yemek servisi yaparak onlarla birlikte yemek yedi. İmamoğlu, lokantada üç öğün yemeğin 40 lira olduğunu belirtti ve kaliteli ve besleyici bir menü sunulduğunu söyledi. Lokantada günlük 700 kişiye hizmet verildiğini aktaran İmamoğlu, bu lokantaların sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İBB Pendik\'te Kent Lokantası Hizmete Başladı
16.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:02
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Pendik'teki Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı Mahallesi Sabri Taşkın Caddesi'nde bulunan lokantada, öğrencilerin tabldotlarına yemek servisi yaptı, onlarla beraber yemek yedi.

İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kent lokantasında üç öğünün 40 lira olduğunu söyledi.

Yemeğin yanında ekmek ve su da verildiğini dile getiren İmamoğlu, "Genelde yemek kalitemiz çok yüksek ve besleyici. Zaten bütün süreç burada planlanırken arkadaşlarım, özellikle besleyici tarafını önemsiyorlar ve ona göre bir menü çıkartılıyor. Burada tabii ciddi bir emek var. Onuncu lokantayı açtığımızı söyleyeyim." dedi.

İmamoğlu, lokantada günde 700 kişiye hizmet ettiklerini aktararak, bu lokantalarının sayısını arttırmayı istediklerini kaydetti.

İBB Başkanı İmamoğlu, daha sonra yapımı devam eden Pendik-Kaynarca- Fevzi Çakmak Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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