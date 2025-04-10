İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi - Son Dakika
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İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrası başlayan protestolar sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi. Tahliye edilen isimler arasında "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin de var.

10.04.2025 15:55
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Olayın yankıları sürerken aralarında "Her şey çok güzel olacak" sloganı ile tanınan CHP PM Üyesi seçilen Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 kişi için tahliye kararı verildi. 25 kişi hakkındaki ev hapsi de kaldırıldı.

"DARISI DİĞER YOL ARKADAŞLARIMIZIN BAŞINA"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye edildi. Hoş geldin Berkay Gezgin. Darısı diğer yol arkadaşlarımızın ve gençlerimizin başına..." ifadelerine yer verdi.

MAHİR POLAT HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Öte yandan; "Kent uzlaşısı" soruşturmasında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında dün, ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi. Cezaevine girdiği günden bu yana sağlık sorunları yaşayan ve bu süreçte anjiyo olan Polat, cezaevi çıkışında "Dinlenmem lazım. Çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş. Bu toprakların insanına hem çok güveniyorum hem de çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Berkay Gezgin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • trgyky1978:
    inşallah akılları başlarına gelmiştir 84 155 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    yanlış bir karar 68 157 Yanıtla
  • şakir:
    onurunu satmayan hakım savcılara selam olsun 104 42 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    DEVLET HER ŞEYİ GÜZELCE ANLATMIŞTIR BUNLARA ŞİMDİ GBT İŞLENDİ AKILLI OLSUNLAR ARTIK 57 74 Yanıtla
  • Apple User:
    devlet adamı hizaya sokar 43 72 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    hdp ile görüşme günü normal akmhpk 58 44 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    vatan hainleri niye sandınız yapanın yanına kâr kalıyor demek ki 27 56 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sonra blr olay olunca 10/15 sabıkalı adamın sokakta ne işi var deniliyor bunlarda sa sabıkalı yanlış bir tahliye olmuş böyle adalet olmaz 23 47 Yanıtla
  • Sk 06:
    mhp akp pkk kolkola demleniyor yazıklar olsun o Zaman birşey yok 45 11 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    seve seve işte 19 21 Yanıtla
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