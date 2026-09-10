İBB Şehir Tiyatroları 2026-2027 sezonunu 'Hazır mıyız?' mottosuyla açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 2026-2027 sezonu "Hazır mıyız?" mottosuyla kapılarını açacak.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen yeni sezon toplantısına, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan İşsever, 112 yıllık köklü bir kurumsal geleneğe sahip çıktıklarını belirterek, yakın zamanda vefat eden tiyatro sanatçıları Zihni Göktay, Nedret Denizhan, Haldun Dormen, Eftal Gülbudak ve Serhat Kılıç'ı andı.

İşsever, bu sezon repertuvarı ekip olarak çok özenle seçtiklerini dile getirerek, "Çünkü yaptığımız işler ve elde ettiğimiz başarı, sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Her seferinde çıtayı biraz daha yükseltip daha farklı şeyler yapma hissiyatına kapılıyoruz. Ustalarımıza layık olmak, onların bıraktığı emaneti gençlere bir bayrak yarışı gibi devretmek için bu görevlerdeyiz." dedi.

Önceki yıllarda sahnelenen oyunlar ve gerçekleştirilen projelere ilişkin bilgi veren İşsever, "Yeni tiyatro sezonumuzun bütün paydaşlarımıza, oyuncu arkadaşlarıma, tiyatromuza hayırlı olmasını diliyorum. Güzel, keyifli bir sezon olsun." değerlendirmesini yaptı.

Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özertem de repertuvarda yer alan oyunlara ilişkin detaylı bilgi verdi.

"Teknik ve sanatsal kadrolarımızı güçlendirdik"

İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Şehir Tiyatrolarının yalnızca oyunların sahnelendiği bir kurum değil, şehrin hafızasının, kültürünün ve sanat hayatının önemli taşıyıcılarından biri olduğunu söyledi.

Kurumsal yapıyı güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Askeroğlu, "Bu nedenle yaz döneminde arkadaşlarımızla birlikte yoğun çalışma yürüttük. Yeni sezona girerken teknik ve sanatsal kadrolarımızı güçlendirdik. Hem sahne önünde hem sahne arkasında daha güçlü bir ekiple yeni sezona hazırız. Bununla birlikte sahnelerimizin fiziki ve mekanik koşullarını iyileştirdik. Anadolu ve Avrupa yakasındaki sahnelerimizde bakım onarım çalışmalarımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise 2019'dan bu yana kuruma ait verileri paylaşarak, Şehir Tiyatrolarının bu süreçte 609 farklı oyun ve 9 bin 359 seansla 3 milyon 220 bin izleyiciye ulaştığını bildirdi.

Polat, 80 yeni oyunun prömiyerinin yapıldığı bu dönemde düzenlenen 140 turnede 87 bin kişiye ulaşıldığını ve kurumun 51 ödül töreninde toplam 138 ödül kazandığını sözlerine ekledi.

Üç yeni oyun sahnelenecek

Şehir Tiyatroları, yeni sezonda repertuvara eklenen "Hayali'nin Hayali", "Köşebaşı" ve "Ketçaplı Spagetti" oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

"Hayali'nin Hayali" oyunu, 40 yılı aşkın süredir Karagöz ve kukla oynatan Hayali Tacettin Çınar'ın jübile gecesinde anlattığı en eski hikaye üzerinden mübadillerin ve usta-çırak ilişkilerinin izini sürüyor.

Burçak Çöllü'nün yazdığı, Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyunda, Ali Mert Yavuzcan, Barış Çağatay Çakıroğlu, Caner Bilginer, Cem Baza, Dolunay Pircioğlu, Emre Çağrı Akbaba, Emrah Derviş Soylu, Engin Akpınar, Kutay Kırşehirlioğlu, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Şenay Bağ, Şirin Asutay ve Zeki Yıldırım rol alıyor.

Ahmet Kutsi Tecer'in vefatının 60. yılında sahneye taşınan "Köşebaşı" oyunu, 1940'ların İstanbul'unda tek bir günün akışında gelişen mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve değişen değerleri konu ediniyor.

Hakan Altıner'in yönettiği yapımda, İskender Bağcılar, Berrin Koper, Cem Uras, Ayşe Kökçü, İbrahim Ulutaş, Ercan Demirhan, Nevzat Çankara, Hülya Arslan Soğukçay, Emin And, Selçuk Soğukçay, Salih Sarıkaya, Gökhan Mete, Hikmet Körmükçü, Engin Gürmen, Serkan Bozkurt, Göksel Arslan, Samet Hafızoğlu, Gülce Çakır ve Güneş Han sahne alıyor.

Çocuk izleyiciler için hazırlanan "Ketçaplı Spagetti" adlı oyun ise anneleri olmadan birkaç gün geçirmek zorunda kalan Axel ve Dieter kardeşlerin maceralarını ve büyümek üzerine neşeli hikayesini anlatıyor.

Rainer Hachfeld'in yazdığı, Duygu Atay'ın çevirdiği ve Eraslan Sağlam'ın yönettiği oyunda, Esen Koçer, Fatma İnan, Hakan Örge, Ayşenaz Değerliyurt, Burç Yalçın ve Mert Civan Ülgensoy performans sergiliyor.

"Üç Kuruşluk Opera", "Dönemeç", "Öfke", "Tenorların Komedisi", "Sindirella", "Kiracı", "Jeeves ve Wooster Mükemmel Saçmalık İçinde", "Küf" ve "Piknik" oyunları da 2026-2027 sezonu planlanan oyunlar arasında yer alıyor.

Yeni sezonda ayrıca daha önce sahnelenen oyunlar da seyirciyle buluşmaya devam edecek.