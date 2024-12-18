İBB Şehir Tiyatroları\'ndan Macar Klasik Eseri

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Kuruluşunun 110. yılını kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Türkiye- Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle, Macar tiyatrosunun klasik eseri "Bank Ban"ı seyircisiyle buluşturdu.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Macar Devlet Tiyatrosunun klasik eseri olan oyun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Oyunun gösterimine, Macar Kültür Ataşesi Gergo Kovacs, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak ve Şehir Tiyatroları sanatçıları katıldı.

Jopzsef Katona'nın yazdığı, Attila Vidnyanszky'nin yönettiği oyunun başrollerini Sandor Berettyan, Agota Szilagyi, Agnes Barta ve Peter Herczegh paylaşıyor.

"Bank Ban" oyunu, Macarların Doğu ve Batı arasındaki çelişkisini, tekrarlanan tarihi çatışmalarını, dünyada anlaşılmadıkları duygusunu ve dünya ile olan uzlaşmazlıkları konularını işliyor.???????