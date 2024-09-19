İBB, Sokak Hayvanları İçin Mobil Sağlık Aracı VETBÜS Projesini Başlattı

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hayata geçirdiği sokak hayvanları için mobil sağlık aracı (VETBÜS) projesi, 18-19 Eylül günlerinde Silivri'de hizmet verecek. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme, aşılama ve kısırlaştırma ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen projede, uzman veteriner hekimler görev alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının barınma, beslenme, aşılama ve kısırlaştırma ihtiyaçlarını karşılamak adına VETBÜS projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 18-19 Eylül günlerinde Silivri'de görev alan veteriner hekimler, 18 Eylül'de Atatürk Meydanı'nda, 19 Eylül'de ise Müjdat Gürsu Spor Tesisleri'nin önünde hizmet verecek. Saat 11.00-14.00 arası sokak hayvanlarına tahsis edilecek mobil sağlık aracı, sahipsiz sokak hayvanlarına detaylı sağlık taraması yapacak, tedavilerini gerçekleştirecek.

VETBÜS projesinde görev alan veteriner hekimlerin yaptığı açıklamaya göre, tedavisi ayakta yapılamayan hayvanlar, ilgili birimlere sevk edilip tedavisi sonlanana kadar gözetim altında kalacak, daha sonra hayvanı getiren vatandaşa teslim edilecek.