İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi - Son Dakika
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İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi
05.06.2025 12:38
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu.

2 İTİRAFÇI DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği kararında Ali Nuhoğlu'nun 1 Haziran ve 4 Haziran tarihlerinde 2 kez ifade verdiği kaydedildi. Süleyman Atik'in ise 13 Mayıs, 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde 3 kez ifade verdiği belirtildi.

Hakimlik kararında, "Atik ve Nuhoğlu'nun beyanlarında üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma işleyiş şekli ile ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulundukları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini beyan ettikleri, alınan beyan içerikleri dikkate alındığında beyanların tutarlı olduğu, olayların kişi zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı" ifadelerine yer verilerek tahliyelerine karar verildi.

Soruşturma kapsamında Atik ve Nuhoğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak kapsamında verdikleri ifade sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararınca 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliye edildiler.

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet verme' suçlarından tutuklu olan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu Kirazlı - Halkalı Metro Hattı yapımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulunmaları üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkmamak ve konutu terk etmemek adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.

Öte yandan etkin pişmanlık kapsamında samimi beyanlarda bulunan Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü de Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışına çıkış ve imza atmak suretiyle, Servet Yıldırım ise konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde ofisinde yapılan aramalarda 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu, 'suç örgütüne üye olmak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklanmıştı. Öte yandan şüpheli Süleyman Atik de, Capacity AVM'nin sahiplerinden rüşvet istediği, rüşvet karşılık bulmayınca belediye tarafından AVM'ye 197 milyon lira para cezası kestiği iddiasıyla 'suç örgütüne üye olmak' ve 'irtikap' suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Emrah Erden:
    itirafçı mı iftiracı mı?????? 107 139 Yanıtla
  • 145353:
    dümenden itiraf 91 118 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    biraz vicdan biraz merhamet biraz Allah korkusu olsun iftara atmak kul hakkı yemek 95 104 Yanıtla
  • Emre Demir:
    inanan %25 oda kimler olduğu malum. kimse bunlara inanmıyor bir önce sandık. bıktık sıkıldım 81 80 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    hırsızlar çalarken dost bölerken düşman olurlar imiş 92 12 Yanıtla
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