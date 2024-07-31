İBB, Tarabya Sahili'ndeki Turizm Tesisi Alanını İhaleyle Satışa Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Tarabya Sahili'ndeki Turizm Tesisi Alanını İhaleyle Satışa Çıkardı

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Tarabya Sahili'ndeki turizm tesis alanı imar planlı 829 metrekarelik araziyi ihale yoluyla satışa çıkardı. İhalede bir istekli teklif verdi ancak İBB Encümeni, teklifi kabul etmedi ve ihale iptal edildi.

31.07.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Tarabya Sahili'ndeki İBB'ye ait 'turizm tesis alanı' imar planlı 829 metrekarelik arazi, ihale yoluyla İBB tarafından satışa çıkarıldı. 398 milyon 126 bin 400 lira değer belirlenen ve metrekaresi yaklaşık 480 bin lirayı bulan arazi için ihalede bir istekli teklif verdi. İBB Encümeni, 398 milyon 126 bin 400 liralık bedelin, bir miktar üzerindeki teklifi kabul etmedi; farklı bir isteklinin bulunmaması dolayısıyla ihale iptal edildi.

Sarıyer'de Haydar Aliyev Caddesi'nde bulunan ve Grand Tarabya Oteli'nin bitişiğinde yer alan, bir süre otel tarafından restoran olarak kullanılan İBB'ye ait 829 metrekarelik arazi, İBB tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılmıştı. 'Turizm Tesis Alanı' imar planı bulunan boğaz manzaralı araziye 398 milyon 126 bin 400 lira muhammen bedel biçilmiş; ihaleye katılacak istekliler için ise 11 milyon 943 bin 972 lira geçici teminat bedeli belirlenmişti.

"METREKARESİ 480 BİN LİRA"

Metrekaresine yaklaşık 480 bin lira ücret belirlenen arazi için, Saraçhane'de bulunan İBB Encümen Salonu'nda sabah saat 10.00'da ihale gerçekleştirildi. Kapalı teklif artırma usulü ile yapılan ihalede 1 istekli yer aldı. İsteklinin, 398 milyon 126 bin 400 liranın bir miktar üstünde teklif verdiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından görüşülen bu teklifin düşük bulunarak kabul edilmediği öğrenildi. Farklı bir isteklinin olmaması dolayısıyla ihalenin iptal olduğu ve konunun İBB Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda tekrar değerlendirileceği öğrenildi.

İBB, Tarabya Sahili\'ndeki Turizm Tesisi Alanını İhaleyle Satışa Çıkardı
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer, Tarabya, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Tarabya Sahili'ndeki Turizm Tesisi Alanını İhaleyle Satışa Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:23:44. #1.13#
SON DAKİKA: İBB, Tarabya Sahili'ndeki Turizm Tesisi Alanını İhaleyle Satışa Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement