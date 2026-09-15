İBB Teknoloji Atölyeleri sınavında 9 bin başvuru arasından 1615 öğrenci seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Teknoloji Atölyeleri sınavında 9 bin başvuru arasından 1615 öğrenci seçildi

İBB Teknoloji Atölyeleri sınavında 9 bin başvuru arasından 1615 öğrenci seçildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Teknoloji Atölyeleri'nde 2026-2027 dönemi öğrenci seçme sınavı tamamlandı. 9 bin öğrencinin başvurduğu sınavda başarılı olan bin 615 öğrenci, ekim ayında başlayıp sekiz ay sürecek atölye çalışmalarına katılmaya hak kazandı.

(İSTANBUL) - İBB'nin teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Teknoloji Atölyeleri'nde öğrenci seçme sınavı tamamlandı. 9 bin öğrencinin başvurduğu sınavda başarılı olanlar arasından bu yıl bin 615 öğrenci sekiz ay sürecek atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde çocukların ve gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve üretim odaklı düşünme becerileri kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İBB Teknoloji Atölyeleri, 2026-2027 döneminde eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi için seçme sınavı düzenlendi.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA 9 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

12-13 Eylül 2026 tarihlerinde Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava 9 bin öğrenci başvuru yaptı.

SONUÇLAR WEB SİTESİNDEN DUYURULACAK

İçeriği Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan sınavda, Türkçe, matematik ve fen bilimleri soruları yer alırken, sınavda öğrencilerin problem çözebilme yetenekleri de test edildi.

Cevapların değerlendirilmesinin ardından sınav başarılı olduğu tespit edilen bin 615 öğrenci atölye çalışmalarına katılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarına ise 'teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul' adresinden ulaşabilecek.

BUGÜNE KADAR 10 BİN ÖĞRENCİYE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ VERİLDİ

İlk kez 2021 yılında faaliyete başlayan atölyelerin sayısı her yıl artarken, bugüne kadar 10 bin öğrenciye üretim temelli teknoloji eğitimleri verildi. Ekim ayında başlayan ve sekiz ay süren atölye çalışmalarına 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler katılabiliyor. Program kapsamında öğrencilerin teknolojiyle erken yaşta tanışmalarını, farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmalarını, proje üretmelerini ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmelerini hedefleyen İBB, çocukların ve gençlerin gelişimi için atölyelerde bilgisayarsız bilgisayar bilimleri, bilgisayar oyun tasarımı ve geliştirme, grafik tasarım ve üretim, programlama ve kodlama, mobil uygulama geliştirme, yapay zeka, robotik uygulamaları ve proje geliştirme alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan, atölye çalışmalarına düzenli ve devamlı olarak katılan ve dönem sonunda yapılan proje değerlendirmelerinde başarılı olan 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri ise İBBTech Teknoloji Takımı'na dahil olma fırsatı elde ediyor.

İBBTech bünyesindeki öğrenciler ise atölye çalışmalarına göre daha ileri seviye teknoloji ve robotik çalışmalarına katılarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve Türkiye'yi temsil ediyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Teknoloji Atölyeleri sınavında 9 bin başvuru arasından 1615 öğrenci seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Çiftlikte büyük kayıp Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Henüz 16 yaşında Evinden çıkanlar cezaevine soktu Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Sergen Yalçın Arda Güler’i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

13:33
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray’ı yenin
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin
13:27
Uçak hazırlandı Trabzonspor Fatih Tekke sonrası aranan ismi sonunda buldu
Uçak hazırlandı! Trabzonspor Fatih Tekke sonrası aranan ismi sonunda buldu
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
12:43
Suudi Arabistan’da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
12:04
Ve Galatasaray’da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 13:41:00. #7.12#
SON DAKİKA: İBB Teknoloji Atölyeleri sınavında 9 bin başvuru arasından 1615 öğrenci seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement