İBB Teknoloji Atölyeleri sınavında 9 bin başvuru arasından 1615 öğrenci seçildi

(İSTANBUL) - İBB'nin teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Teknoloji Atölyeleri'nde öğrenci seçme sınavı tamamlandı. 9 bin öğrencinin başvurduğu sınavda başarılı olanlar arasından bu yıl bin 615 öğrenci sekiz ay sürecek atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde çocukların ve gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve üretim odaklı düşünme becerileri kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İBB Teknoloji Atölyeleri, 2026-2027 döneminde eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi için seçme sınavı düzenlendi.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA 9 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

12-13 Eylül 2026 tarihlerinde Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava 9 bin öğrenci başvuru yaptı.

SONUÇLAR WEB SİTESİNDEN DUYURULACAK

İçeriği Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan sınavda, Türkçe, matematik ve fen bilimleri soruları yer alırken, sınavda öğrencilerin problem çözebilme yetenekleri de test edildi.

Cevapların değerlendirilmesinin ardından sınav başarılı olduğu tespit edilen bin 615 öğrenci atölye çalışmalarına katılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarına ise 'teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul' adresinden ulaşabilecek.

BUGÜNE KADAR 10 BİN ÖĞRENCİYE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ VERİLDİ

İlk kez 2021 yılında faaliyete başlayan atölyelerin sayısı her yıl artarken, bugüne kadar 10 bin öğrenciye üretim temelli teknoloji eğitimleri verildi. Ekim ayında başlayan ve sekiz ay süren atölye çalışmalarına 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler katılabiliyor. Program kapsamında öğrencilerin teknolojiyle erken yaşta tanışmalarını, farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmalarını, proje üretmelerini ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmelerini hedefleyen İBB, çocukların ve gençlerin gelişimi için atölyelerde bilgisayarsız bilgisayar bilimleri, bilgisayar oyun tasarımı ve geliştirme, grafik tasarım ve üretim, programlama ve kodlama, mobil uygulama geliştirme, yapay zeka, robotik uygulamaları ve proje geliştirme alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan, atölye çalışmalarına düzenli ve devamlı olarak katılan ve dönem sonunda yapılan proje değerlendirmelerinde başarılı olan 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri ise İBBTech Teknoloji Takımı'na dahil olma fırsatı elde ediyor.

İBBTech bünyesindeki öğrenciler ise atölye çalışmalarına göre daha ileri seviye teknoloji ve robotik çalışmalarına katılarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve Türkiye'yi temsil ediyor.