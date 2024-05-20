İBB, Tuzla\'daki Hacetdere Yaşam Vadisi\'nin 2. etabını açtı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Tuzla'daki Hacetdere Yaşam Vadisi'nin 2. etabı açıldı.

Yaşam vadisindeki açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmenin en büyük sorumlulukları olduğunu söyledi.

Yaşam vadilerinin önemli bir konu olduğuna değinen İmamoğlu, "Yaşam vadisi, öyle çok basit ve hafife alınacak bir mesele değil. Yaşam vadisi alanlarının geçmişini görüp bugününü yaşayınca, aslında ne kadar değerli bir iş yaptığımızı, insanları ne kadar huzurlu ortamlarla buluşturduğumuzu da görebiliyorum." dedi.

Hacetdere Yaşam Vadisi'nin İSKİ ve Ağaç A.Ş'nin özenli çalışmalarının sonucu oluşturulduğunu kaydeden İmamoğlu, dere yataklarını yapılaşmadan koruyarak, herkesin kullanabileceği aktif yeşil alanlar ürettiklerini belirtti.

İmamoğlu, yaşam vadisinin ilk etabını Aralık 2020'de açtıklarını hatırlatarak, "Şimdi 1400 metre uzunluğunda bir yaşam vadisine dönüştü. 73 bin 300 metrekarelik alanda çok şık, çok güzel, insanlarımızın hizmetinde bir alan oluşturduk. Buralar aynı zamanda yeşillendirildi. 1000'e yakın yetişkin ağaç, 115 bin civarında çalılık dikimleri yapıldı. Ekosistem oluştu burada artık. Meydanlarıyla, oturma alanlarıyla, seyir terasıyla, amfi tiyatrolarıyla çok güzel bir alanı buraya kazandırdık." ifadelerini kullandı.