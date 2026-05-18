İBB ve Üsküdar Kent A.Ş. operasyonlarında 18 tutuklama

(İSTANBUL) İBB'ye bağlı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Elektronik Sistemler Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi Kent. A.Ş'ye yönelik soruşturmalarda toplam 18 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ne cuma sabahı operasyon yapılmıştı. Bazı ihalelerle ilgili iddialarla ilgili gerçekleştirildiği açıklanan operasyonda gözaltına alınan 12 isim bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İBB SORUŞTURMASINDA 11 TUTUKLAMA

Saat 16.00 sıralarında savcılıktaki ifade işlemleri sona eren isimlerden 11'i tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sağlık sorunları bulunan bir isim hakkında ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol istendi. Hakimlik de talep doğrultusunda karar verdi.

ÜSKÜDAR KENT A.Ş. SORUŞTURMASINDA 7 TUTUKLAMA

Yine cuma sabahı Üsküdar Belediyesi Kent A.Ş'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülen 7 kişi hakkında da hakimlikçe tutuklama kararı verildi.