İBB'ye ait araçla yolu kesilen otomobilin sürücüsü darbedildi

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Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait araçla yolu kesilen otomobilin sürücüsü darbedildi.

Alınan bilgiye göre, 31 Temmuz'da gece saatlerinde ablasını çalıştığı hastaneden alan Ö.D'nin kullandığı otomobil, İBB'ye ait resmi plakalı araç tarafından yolu kesilerek durduruldu.

Belediyeye ait araçtan inen 4 kişiden 2'si, otomobilin kapısına tekme attıktan sonra zorla indirdikleri sürücü Ö.D'yi darbetti.

Ö.D, saldırganlara yanlış anlaşılma olduğunu, yolda tartıştıkları kişinin kendisi olmadığını anlatmaya çalışırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden ayrıldı.

Olayın ardından gittiği hastaneden darp raporu alan ve saldırganlardan şikayetçi olan Ö.D, daha önce herhangi bir tartışma yaşamadığı kişilerce sebepsiz yere darbedildiğini söyledi.

Polis ekiplerinin darp olayıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

İBB'nin de olaya karışan personel hakkında idari süreci başlattığı öğrenildi.

Bu arada, darp anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.