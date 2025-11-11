İBB'ye Yönelik İddianamede Suç Örgütü İddiası

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iddianamesinde, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasının Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu öne sürülen "suç örgütünün gelirleriyle alındığı" iddia edilerek, binanın müsaderesi (el koymak) istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi tamamladı.

İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının "suç gelirleriyle satın alındığı ve tadilatının da rüşvet paralarıyla finanse edildiği" öne sürüldü.

Savcılık, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan 7752 ada 2 parseldeki taşınmazın 1 Ağustos 2019'da Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından satın alındığı, aynı yıl 5 Kasım'da Seas Besicilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne, 11 Aralık 2019'da ise CHP tüzel kişiliğine devredildiğini tespit etti.

İddianamede, söz konusu binanın "Ekrem İmamoğlu tarafından kurulduğu" iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü tarafından elde edilen gelirlerle alındığı" savunuldu. Bina tadilatının ise etkin pişmanlıktan faydalanan örgüt yöneticisi Adem Soytekin tarafından yaptırıldığı ileri sürüldü.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Suça konu binanın İmamoğlu suç örgütünün elde ettiği haksız kazanımlar ile satın alındığı hususunda bir şüphe bulunmadığı, satın alma sürecinin ise olay tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB Başkan adayı olan ve sonrasında da belediye başkanı seçilen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği anlaşılmıştır. Zira yukarıda detayına ve görsellerine yer verilen görüntülerde, örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun 'kasası' olarak bir çok ifadede yer bulan şüpheli Fatih Keleş'in valizlerle kaynağı belli olmayan paraları getirdiği görülmüştür. Yine görüntülerde 2020 yılı itibari ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan şüpheli Mustafa Can Poyraz'ın olduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, CHP'li belediyelerden (Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal ve Maltepe) sağlanan paraların ve bazı müteahhitlerden "irtikap veya rüşvet yoluyla elde edilen gelirlerin" binanın finansmanında kullanıldığı ileri sürüldü. Savcılık, tüm bu sürecin "Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi, yönlendirmesi ve parti organlarının onayıyla" yürütüldüğünü iddia etti.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Mustafa Can Poyraz ve Tuncay Yılmaz'ın Türkü Ceza Kanunu'nun (TCK) 282/1-3-4-5, 53 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, CHP tüzel kişiliği adına kayıtlı CHP'nin eski İstanbul İl Binası olan halen Genel Başkanlık çalışma ofisi olarak kullanılan taşınmazın TCK'nın 54'üncü maddesine göre müsaderesi (el koymak) istendi. İddianamede, "etkin pişmanlıktan" yararlanan Adem Soytekin hakkında ise TCK 282/6 maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığı kaydedildi.