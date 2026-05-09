İbb'ye Yeni Operasyon... Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel Dahil 6 Kişi Serbet, 1 Kişi Hakkında Ev Hapsi

09.05.2026 22:31  Güncelleme: 09:02
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. 5 kişi imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken, bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 kişiden biri doğrudan, arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de bulunduğu 5 kişi imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. 22 isimle ilgili emniyet işlemi devam ediyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası devam ederken, cuma sabah İBB'ye yönelik yeni bir operasyon yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 30 isim hakkında gözaltı kararı bulunduğunu, yurt dışında bulunan bir isim dışında 29 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gözaltına alınanlardan 22'sinin emniyetteki işlemleri devam ederken 7 kişi İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir kişi doğrudan savcılıktan serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen ve arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de bulunduğu 5 kişi imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: ANKA

