İBB'YE YÖNELİK 'YOLSUZLUK' DAVASINDA 6'NCI DURUŞMA - 2 / Ek bilgiyle

İSTANBUL Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nda sabaha doğru etkisini artırdı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.