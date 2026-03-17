İBB'YE YÖNELİK 'YOLSUZLUK' DAVASINDA 6'NCI DURUŞMA - 2 / Ek bilgiyle

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nda sabaha doğru etkisini artırdı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.
