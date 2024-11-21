İBB Yenidoğan Destek Paketi ile Ailelere Destek - Son Dakika
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İBB Yenidoğan Destek Paketi ile Ailelere Destek

İBB Yenidoğan Destek Paketi ile Ailelere Destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yenidoğan bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Yenidoğan Destek Paketi'ni sunuyor. 45 bin aileye ulaşması hedeflenen projeye başvurular 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

21.11.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenidoğan Destek Paketi ile ihtiyaç sahibi ailelerin yenidoğan bebeklerinin ilk dört aylık bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. 45 bin aileye ulaşması hedeflenen İBB Yenidoğan Destek Paketi'ne başvurular "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

İBB, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve yenidoğan bebeği bulunan haneleri desteklemek amacıyla oluşturduğu Yenidoğan Destek Paketi'nin dağıtımına devam ediyor. İBB, bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği malzemeleri ve ebeveynleriyle birlikte okuyabilecekleri kitapları içeren paketiyle aileleri destekliyor. 45 bin haneye ulaştırılması planlanan Yenidoğan Destek Paketi'nin içerisinde; park yatak, bebek çantası, 10'lu hastane çıkışı, biberon, alt açma seti, ateş ölçer derece, bakım seti, bebek yağı, şampuan, bez, ıslak mendil, reflü yatağı ve fermuarlı portbebe yer alıyor.

"Başvuru genel koşulları ve kanalları"

Başvuru genel koşulları arasında; İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edilmesi, sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç durumunun tespit edilmesi, 20-36 haftalar arasında hamileliğin devam etmesi ya da 8 haftaya kadar doğmuş bebek bulunması yer alıyor. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvurular; İstanbul Senin Uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi, 1530 SMS Hattı, cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi, Çözüm Merkezi Mobil Uygulaması, internet yolu ile başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen, Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34, Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla yapılabiliyor.

"51 bin 30 aileye ulaştı"

İBB Yenidoğan Destek Paketi, 1 Temmuz 2019'dan 31 Ekim 2024 tarihine kadar toplam 51 bin 30 aileye ulaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Yenidoğan Destek Paketi ile Ailelere Destek - Son Dakika

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