İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verdi.
Son Dakika › Güncel › İBB yetkilisi kaçırıldı iddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?