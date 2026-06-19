İbb'den Yks Adaylarına Ücretsiz Ulaşım ve Kumanya Desteği - Son Dakika
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İbb'den Yks Adaylarına Ücretsiz Ulaşım ve Kumanya Desteği

19.06.2026 13:03  Güncelleme: 14:26
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İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları, 20-21 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Mobil Çözüm Noktaları ile belirlenen okullarda kumanya dağıtımı yapılacak.

(İSTANBUL) İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek. İBB, ayrıca her iki sınav gününde de Mobil Çözüm Noktaları ile belirlenen noktalarda öğrenciler için kumanya dağıtımı gerçekleştirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım araçları, 20 Haziran 2026 Cumartesi ve 21 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek. Her iki sınav günü için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyen öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

İBB'DEN ÖĞRENCİLERE KUMANYA DAĞITIMI

Belediye yetkililerinin yaptığı bilgilendirmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşletmeler Şube Müdürlüğü, 20- 21 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavı kapsamında Mobil Çözüm Noktaları ile belirlenen okullarda öğrenciler ve yakınları için kumanya dağıtımı gerçekleştirecek. Okul önünde hazır bekleyen mobil araçlar aracılığıyla adaylara ve ailelere çay, su, kek, meyve suyu servisi yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbb'den Yks Adaylarına Ücretsiz Ulaşım ve Kumanya Desteği - Son Dakika

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