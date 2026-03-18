İBB davasında 7. gün! Murat Or: Para verildiğine gözümle şahit olmadım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı. 7'nci duruşmada ise Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın özel kalem müdürü Murat Or savunma yaptı.

"İFADELERİM İDDİANAMEDE YANLIŞ GEÇİRİLDİ"

Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın özel kalem müdürü Murat Or, savunmasının başında verdiği iki ifade arasında çelişkiler olduğunu belirterek bazı sözlerinin iddianameye yanlış geçirildiğini iddia etti. Or, "İfademde de söylediğim gibi Ali Sukas'a para verildiğine doğrudan şahit olmadım. Bunu ilk ifademde belirtmiştim ancak ikinci ifademde 'Bu şahısların diğer firmalara nazaran erken almasının sebebinin usulsüzce Sukas'a tekrar para verilmiş olmasından kaynaklandığını düşünmekteyim' demişim. İki kısım birbiriyle çelişiyor. Ben 'düşünülebilir' demiştim ancak bu kelime ifademde 'düşünmekteyim' şeklinde yer almış. Maddi bir hata olmuş. İkincisi ise market kartlarıyla ilgili kısım. 'Bulunduğunu düşündüğüm' dedim ancak bu ifadede de 'bulunan' şeklinde yazılmış. Yine bir maddi hata oluşmuş. Hayatım boyunca ne kendim haram lokma yedim ne de çocuklarıma yedirdim.

"ALİ SUKAS'A PARA VERİLDİĞİNE GÖZÜMLE ŞAHİT OLMADIM"

Kimseden Ali Sukas adına para talep etmedim, kimseden de para almadım. Getirileni açıp bakma, inceleme, soru sorma yetkim bulunmamaktadır. Etkin pişmanlıktan yararlanma ihtiyacı hissetmedim. Sadece gördüğüm, duyduğum konuları anlattım. Kesin görgüye dayanmış beyanlarım değildir. Kimseye bir ithamda bulunmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Ali Sukas'a para verildiğine gözümle şahit olmadım. Kendimle ilgili kısmı sadece cevap vereyim; ben böyle bir olay yaşamadım. HTS kayıtlarına bakıldığında zaten benimle ilgili kısımlarda çok fazla detay yok. Bunun sebebinin de iş yerinde olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Rüşvetle ilgili bir konuda adımın geçmesine gerçekten çok üzülüyorum. Görev yaptığım sürede firmalar bazen gübre numunesi, ürün envanteri, broşür gibi materyalleri kapalı şekilde getiriyordu" dedi.

"CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN İSMİMİ ZİKRETTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Or "Genel müdür Ali Bey'in müsait olmadığı zamanlarda firmaları ben misafir eder, görüşemeyeceği durumlarda ise kendisine bilgi verip onayını alarak getirilenleri masamın herkes tarafından görülebileceği yerine bıraktırır ve daha sonra kendisine verirdim. Getirilenleri açıp bakma, inceleme sorumluluğum ve yetkim bulunmamaktadır. Böyle bir para alışverişi gerçekleşecek olsa, makam odasının girişindeki herkes tarafından görülebilecek bir odada mı yapılır? Gizli tanıkların ifadelerine bakıldığında ise bu süreçler başladıktan sonra ifade verildiği görülüyor. Sanık olma ihtimalinden kaçınmak, cezaevine girmemek ve isim vermiş olmak için ismimi zikrettiklerini düşünüyorum. 2024 yılı Ramazan ayıydı. O dönemde Ümit Polat'ın getirdiğini düşündüğüm, içerisinde kart olduğunu tahmin ettiğim bir poşeti Ali Bey bana vermişti. Ben de Gökmen Togay'a götürmüştüm. Kapalı bir poşetti, açıp bakabileceğim bir durum yoktu. Adem Yavuz'un ifadesine baktım. Her baktığımda farklı şeyler gördüm, hatalarla dolu. Suç tarihi 2024 diyor ancak Adem Yavuz ifadesinde 2022 tarihlerinden bahsediyor. Adem Yavuz, Ümit Polat'ın kendisinden 500 bin lira çekmesini istediğini ve Ali Sukas'ın konuyu bildiğini söyleyerek kendisini Sukas'a yönlendirdiğini ifade ediyor. Yavuz, daha sonra 'Ali Sukas'a 500 bin lirayı getirdim. Makam odasında da özel kalem müdürü Murat Or'la karşılaştım. Beni elimde poşetle görünce içeride Sukas'ın misafiri olduğunu ancak konuyu bildiğini söyledi' diyor. Bana randevulu ya da randevusuz gelenleri güvenlik zaten bildirir. Her kişiyi bilirim. Ancak ne için geldiği, ne getirdiği, hangi amaçla ziyarete geldiği beni ilgilendiren konular değildir. Ben sadece randevu düzeni ve sistemine göre toplantıları ayarlarım' dedi. Duruşmaya 12.20 itibari ile saat 13.30'a kadar ara verildi.