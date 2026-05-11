İBB Yolsuzluk Davasında Duruşma Ertelendi

11.05.2026 19:49
Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu İBB yolsuzluk davasında duruşma yarına ertelendi.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 77 tutuklu 414 sanık duruşmanın dokuzuncu haftasında hakim karşısına çıktı. Duruşma yarına ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İLK DURUŞMADAN BU YANA 33 SANIK TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verildi.

'KİMSEDEN TALİMAT ALMAM, ONLARDA BANA VERMEZ'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay duruşmada yaptığı savunmasında, "28 yıllık kamu görevlisiyim. 7 tane genel sekreter yardımcılığı var. Ben 2022 yılı ortasından sonra 7 nolu genel sekreter yardımcılığı görevini yapmaktayım. Bu görevde ancak farklı alanlardan sorumlu 6 tane daha genel sekreter yardımcısıyla bu genel sekreter yardımcılığı bünyesine görev yönünden dağıtılmış 32 tane daire başkanlığı var. Her biri de birbirinden bağımsız. Genel sekreter yardımcılığı bünyesinde olan Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile ilgim yok. Fatih Keleş'in talimatlarıyla hareket ettiğim, İBB Meclisi kararıyla bir takım yönlendirmelerin yapıldığı, fiyatlara ve döküme müdahale edildiği iddiaları var. İBB'nin içinde ben yapmışım. Bir kere Çevre Koruma bana bağlı değil. Mali Hizmetler bana bağlı değil. Ben Genel Sekreter Yardımcısıyım. Fatih Keleş'i 15 yıldır tanırım. Ben belediyenin organizasyon şemasında yer alan genel sekreterlik ve belediye başkanı dışında kimseden talimat almam. Onlar da bana bir talimat vermediler" dedi.

Savcı, sanık Arif Gürkan Alpay'a "Daha önce Murat Gülibrahimoğlu ile özel uçak seyahati yaptınız mı?' sorusunu sordu. Alpay ise "Yurtiçi seyahat yaptım. Bir tane Trabzon'a gidiş var bir de maç dönüşünde öyle bindiğimiz uçak var" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanık savunmalarının alınması ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

Kaynak: DHA

