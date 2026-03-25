İBB Yolsuzluk Davasında Soruşturma

25.03.2026 17:30
İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' davası kapsamında duruşma sırasında mahkemede fotoğraf ve video çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK' nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
