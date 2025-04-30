İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki savcılık sevk yazısında, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak, Onur Aldı ve Hakan Karaköse'nin, "adrese teslim ihale ve usulsüz doğrudan alım evrakı düzenlenmesinde etkin rol oynadıkları, milyonlarca lira kamu zararına neden oldukları ve diğer şüphelilerin ve firmalarının haksız kazancına sebebiyet verdikleri" değerlendirmesi yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, şüphelilerden İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun, sorumluluk sahasında imardan kaynaklı işlerden para talep ettiği, şüphelinin Vaniköy'de bulunan ve kamuoyuna yansıyan bir yapıdan maddi menfaat temin ederek tadilat ve tamiratlara göz yumduğu, İBB'de mühendis olarak çalışan şüpheli Yakup Öner'in de, tadilat ve tamirat izinlerini para karşılığında aldığı kaydedildi.

Öner ve Karaoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü ekibinden olduğu, imar konusundaki usulsüz işlemlerin ve alınacak paraların ikisi tarafından organize edildiği ifade edilen yazıda, bu kapsamda rüşvet suçunun işlendiğine dair somut delillere dayalı şüpheler bulunduğu belirtildi.

Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları hakkındaki iddialar

Yazıda, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'a bağlı hareket ettiği belirlenen şüpheliler Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak, Onur Aldı ve Hakan Karaköse hakkında, Sayıştay Başkanlığı Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim Başkanlığı tarafından düzenlenen rapordaki tespitlere yer verildi.

Şüphelilerin Kültür AŞ tarafından kurulan Dijital Deneyim Müzesi'ne ilişkin yapılan usulsüz mal ve hizmet alımları döneminde genel müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları belirtilen yazıda, şüphelilerin adrese teslim ihale ve usulsüz doğrudan alım evrakı düzenlenmesinde etkin rol oynadıkları, milyonlarca lira kamu zararına neden oldukları ve diğer şüpheliler ile firmalarının haksız kazancına sebebiyet verdikleri kaydedildi.

Şüpheli Mete Mağden'in, sahibi olduğu firma aracılığıyla İBB'nin iştiraklerinden birçok usulsüz ihale aldığı aktarılan yazıda, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle birçok ihalede yan teklif şeklinde belgeler verdiği, bu eylemleriyle örgüt hiyerarşisi içerisinde eylem ve fikir birliğinde hareket ettiği, ayrıca ihaleye fesat karıştırdığı bilgisi yer aldı.

İmamoğlu'nun kayınbiraderi hakkındaki iddialar

Yazıda, şüphelilerden Cevat Kaya'nın Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi olduğu, herhangi bir kamu görevlisi sıfatına sahip olmadığı ve yetkisi bulunmadığı halde akrabalık bağlarından kaynaklı olarak belediye ve iştiraklerinde işleri bulunan kişilerin işlerini çözmeye çalıştığı, alacaklarını almaya aracı olduğu kaydedildi.

Kaya'nın, yine belediyenin imkanlarını kendi lehine kullanmak için belediye görevlileriyle iletişime geçtiği aktarılan yazıda, bu kişilerin Ekrem İmamoğlu'nun en yakınında bulunan Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Tonguç olduğu vurgulandı.

Yazıda, buna ilişkin Kaya'nın cep telefonunda yapılan incelemede Ertan Yıldız ile mesajlaştığı, Yıldız'a "üstte attığım yeri balıkçı yapalım, bana bir arkadaşım gönderdi, biz yapalım burayı mümkün olursa başkan", "Tonguç ile Eyüp Belediyesi'nde bir gelişme olmadı, başkan hala imzalamadı, bir beklentileri var galiba ama bu ürün et ve mamulleri. Parke taşı ya da çiçek bahçesi değil, yapamayacaklarsa bilmek istiyorum" şeklinde mesajlar attığı belirtildi.

Yazıda, şüpheli Kaya'nın, Murat Ongun'a da İdare Mahkemesine ait bir karar atarak, "Başkan kontratlarını yenilesinler devam etsinler mümkünse, herhangi bir talep varsa onu karşılatırım, haber bekliyorum." yazdığının tespit edildiği, şüphelinin mesaj içerikleri dikkate alındığında, "nüfuz kullandığı" ve "rüşvet teklif ettiği" hususunda somut delilere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu aktarıldı.

Gözdem Ongun'un takı firması üzerinden rüşvete aracılık ettiği iddiası

Sevk yazısında, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi olan şüpheli Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un üzerine kurulan firma hesapları incelendiğinde, şirket hesaplarına belediyeden iş alan firmalardan para girişlerinin olduğu, rüşveti yasallaştırmak için kurdukları takı firması üzerinden parayı hesabına geçirdiği, böylece rüşvet suçuna aracılık ettiği kaydedildi.

Şüpheli Rasim Kaya'nın ise belediyenin çeşitli iştiraklerinde ve birimlerinde araç ihalelerini alan firması olduğu, aldığı ihalelerde usulsüzlüklerin bulunduğu belirtilen yazıda, ihaleye fesat karıştırdığına ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu vurgulandı.

Yazıda, şüphelilerden Ali Ayçiçek hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporuna değinilerek, şüphelinin söz konusu usulsüz ihalelerin yapıldığı dönemde, İBB'de emlak yönetimi daire başkanı olarak görev yaptığı, milyarlarca Türk lirası kamu zararına ve suç örgütünün haksız kazanç elde etmesinde sorumluluğunun bulunduğu, örgüt elebaşı, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleri ile eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve üzerine atılı suçları işlediği anlatıldı.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı hakkındaki iddialar

Şüpheli Begüm Çelikdelen'in İSKİ'de genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, işleri nedeniyle başvuru yapan firma yetkililerini oyalayarak işlerini geciktirdiği, zorlaştırdığı, bu yöntemle mağdur edilen firma yetkililerini suç örgütünün kasası konumundaki kişilere yönlendirerek para talep ettiği ifade edildi.

Yazıda, Çelikdelen hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporuna değinilerek, şüphelinin söz konusu usulsüz ihalelerin yapıldığı dönemde İBB iştiraki olan Kültür AŞ'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı, milyarlarca Türk lirası kamu zararında ve örgütün haksız kazanç elde etmesinde sorumluluğunun bulunduğu anlatıldı.

Sayıştay Başkanlığı Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim Başkanlığı tarafından düzenlenen rapora da değinilen yazıda, şüphelinin, Kültür AŞ tarafından kurulan Dijital Deneyim Müzesi'ne ilişkin yapılan usulsüz mal ve hizmet alımları döneminde Kültür AŞ yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaptığı, adrese teslim ihale ve doğrudan alım evrakı düzenlenmesinde etkin rol oynadığı, milyonlarca Türk lirası kamu zararına, diğer örgüt üyelerinin ve firmalarının haksız kazancına sebebiyet verdiği vurgulandı.