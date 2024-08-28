İbb Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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İbb Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2025 akademik yılında barınma hizmeti vereceği yükseköğrenim yurtları için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. İBB Yurtlarına başvuran öğrencilerin sonuçları yurt.ibb.istanbul adresinde açıklandı. Asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler 28-30 Ağustos tarihleri arasında online kayıt yapabilecek. Öğrencilerin başvuruları şeffaf ve belgeye dayalı olarak değerlendirildi.

28.08.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 – 2025 akademik yılında barınma hizmeti vereceği yükseköğrenim yurtları için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin başvurduğu İBB Yurtları için sonuçlar yurt.ibb.istanbul adresinde erişime açıldı. Asil listeden İBB yurtlarında barınma hakkı kazanan öğrenciler 28 – 30 Ağustos arasında online kayıt yapabilecek. Bu tarihler arasında ön kayıt yapmayan öğrencilerin barınma hakkı yedek listede yer alan öğrencilere geçecek.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvurular 16 - 19 Ağustos günleri arasında online olarak alınmıştı. İBB yurtlarına T.C. vatandaşı, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı, ailesi (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet eden, kamu personeli olmayan, otuz yaşını doldurmamış olan öğrencilerin başvurusu kabul edildi. Öğrencinin zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, depremzede olup olmadığı gibi çeşitli şartlar da yer aldı.

Şeffaf ve belgeye dayalı değerlendirme

İBB'den yapılan açıklamaya göre, başvuru süresinin tamamlanmasının ardından taleplerin değerlendirilmesi de sona erdi. İBB yurtları için değerlendirme yapıldı. Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi sırasında öne çıkan şartlar şunlar oldu:

"Öğrencinin hangi tip üniversiteye yerleştiği (devlet ya da vakıf), YKS yerleştirme puan aralığı (öğrencinin üniversitedeki hazırlık veya 1 sınıfı ise), mevcut öğrenci ise not ortalaması, vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı, anne-baba geliri, engellilik durumunun olup olmadığı, şehit - gazi yakınlığı durumu, depremzede olup olmadığı."

"Online başvurular başladı"

Tüm bu kriterlerin ışığında yapılan incelemelerin ardından 2024 – 2025 akademik yılında İBB yurtlarında asil ve yedekten barınma hakkı kazanan öğrenciler belirlendi ve başvuru sorgulama ekranı 28 Ağustos'tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinde erişime açıldı. İBB yurtları için asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler 28 – 30 Ağustos günleri arasında aynı web sitesi üzerinden online olarak kayıt olabilecek. Online kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler 9 – 11 Eylül günleri arasında barınma hakkı kazandıkları yurda gelerek kesin kayıt işlemlerini yapabilecek. Belirtilen tarihler arasında online kayıt yapmayan öğrencilerin barınma hakkı ise yedek listede yer alan öğrencilere geçecek.

Bin 950 TL'ye beş yıldızlı barınma hizmeti

İBB, bu yıl da 8'i kız, 6'sı erkek olmak üzere 14 yükseköğrenim yurdunda üniversite gençlerine barınma hizmeti sunacak. Yurtların 2024 – 2025 akademik dönemi ücreti ise bin 950 TL olacak. Yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği imkanı bu yıl da devam edecek ve öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacak.

Kaynak: ANKA

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