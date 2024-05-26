İbrahim Maalouf, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İbrahim Maalouf, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi

İbrahim Maalouf, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu\'nda konser verdi

Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, Epifoni organizasyonunun düzenlediği konserde Türkçe selamlama yaparak müzikseverlerle buluştu. Maalouf, sahnede yaptığı konuşmada müziğin bizi iyileştireceğine inandığını belirtti. Konserde yeni albümünden şarkılar çalan Maalouf, duygusal bir konuşma yaparak Gazze'deki çocuklara dikkat çekti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Maalouf, alkışlar ve danslar eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

26.05.2024 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya geldi.

Epifoni organizasyonunun düzenlediği konserde, Türkçe "Merhaba" diyerek izleyicileri selamlayan Maalouf, sahnede yaptığı konuşmada, "Bu zor zamanlarda sahnede olmayı sorguladığım anlar oldu. Ancak müziğin bizi iyileştireceğine inanıyorum. Bu nedenle hep beraber buradayız." dedi.

Konserde yeni albümü "T.O.M.A"dan şarkılar çalacağını belirten Maalouf, "Albümün tamamını kutlama, teklif ve nikah gibi bölümleri olan büyük bir düğün gibi düşünün. Aynı zamanda babamın mirasına bir saygı niteliğinde." dedi.

Maalouf, "Au Revoir" şarkısını seslendirmeden önce duygulu bir konuşma yaparak, "Aslında bu şarkıyı büyüyerek evden ayrılan çocuklara yazmıştım. Ancak şu dönemde Gazze'de her gün ölen, özgür iradesi ile yaşayamayan birçok çocuğu düşünerek çalıyorum." diye konuştu.

Şarkıyı seslendirirken Maalouf, alandaki ışıkların kapatılmasını ve seyircilerden telefon ışıklarını açarak mekanı aydınlatmalarını istedi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan, konser sonunda iki kez yeniden sahneye davet edilen Maalouf'a program boyunca bir dansçı ve 8 müzisyen eşlik etti.

İzleyicilerin alkışlarıyla ve danslarıyla eşlik ettiği İbrahim Maalouf, konser sonunda Ege yöresine ait "Harmandalı" ile sevilen bestesi "Beirut"u beğeniye sundu.

Kaynak: AA

Lübnan, Gazze, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Maalouf, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:40 Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı
00:45 Reisi’nin ölümünde çarpıcı detaylar Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş
22:19 İsrail’de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti İsrail'de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti
20:41 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş MHP’li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu’da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var
20:41 Burdur’da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18’inin durumu ağır Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır
08:22 Yasa dışı bahis yapanlara operasyon Çok sayıda gözaltı var Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
22:57 Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
22:35 Cannes Film Festivali’nde ’’Gazze’’ geçidi Kırmızı halıya damga vurdular Cannes Film Festivali'nde ''Gazze'' geçidi! Kırmızı halıya damga vurdular
22:34 Fenerbahçelilerin hayali Rusya’da gerçek oldu Şampiyon son haftada değişti Fenerbahçelilerin hayali Rusya'da gerçek oldu! Şampiyon son haftada değişti
22:19 AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
21:53 Otobüsleri ateşe verdiler Final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları birbirine girdi Otobüsleri ateşe verdiler! Final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları birbirine girdi
21:15 Patlayıcı madde atıp kaçtılar Küçükçekmece’de iş yerine saldırı: 1 yaralı Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı
20:55 Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
20:37 Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu! Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 09:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Maalouf, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement