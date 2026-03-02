İbrahim Taşyapan Hakkari Valisi Oldu - Son Dakika
İbrahim Taşyapan Hakkari Valisi Oldu

İbrahim Taşyapan Hakkari Valisi Oldu
02.03.2026 11:57
İbrahim Taşyapan, Hakkari Valiliği görevine başladı ve vatandaş odaklı yönetim vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Hakkari Valiliğine atanan İbrahim Taşyapan, görevine başladı.

Valilik önündeki programda polis merasim birliğini selamlayan Taşyapan, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı.

Ardından Valiliğe geçen Taşyapan, yaptığı açıklamada, kentte görev yapacak olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Devletin şefkatini, merhametini ve insana güven veren gücünü her vatandaşa hissettirerek çalışacaklarını vurgulayan Taşyapan, kamu hizmetlerinde verimliği artırmayı, vatandaş odaklı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim tarzını benimseyeceklerini ifade etti.

Huzur ve güven ortamını güçlendirerek, el ele vererek kardeşliği pekiştirmeyi esas alacaklarını belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

"Kapımız ve gönlümüz bütün vatandaşlarımıza sonuna kadar açık olacaktır. Onların her talebi, her isteği bizim tarafımızdan değerlendirilecek ve en uygun çözümler hep beraber oluşturulmaya çalışılacaktır. Devlet-millet kaynaşmasını da bu vesile ile en üst düzeye çıkaracağımızı ümit ediyorum. Böyle bir ramazan gününde, baharın başlangıcında burada göreve başlıyorum. Burada sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtiyor, tekrar hepinizi sevgi, saygı ile selamlıyorum. İnşallah güzel günler göreceğiz. Bu güzel günleri de hep beraber yaşayacağız."

Kaynak: AA

Hakkari Valiliği, Yerel Haberler, Hakkari, Valilik, Güncel, Son Dakika

