İbrahim Yavuz Amasya Müftüsü Oldu

Muş Müftülüğünden Amasya'ya atanan İbrahim Yavuz, göreve başladı.

Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından Yavuz cübbesini giydi.

Yavuz, Amasya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Rabbimden bizleri mahcup etmemesini ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini niyaz ediyorum." dedi.

İl Müftülüğündeki törene, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı ve müftülük personeli katıldı.