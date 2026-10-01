IBU Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunları diplomalarını törenle aldı - Son Dakika
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IBU Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunları diplomalarını törenle aldı

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IBU Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunları diplomalarını törenle aldı
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Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunları, IBU Kampüsü'nde düzenlenen törende diplomalarını aldı. Törene Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Bekim Sali ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Anıl Kayalar katıldı; Sali mezunları tebrik etti.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunları için tören düzenlendi.

IBU Kampüsü'nde düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı ve Birinci Müsteşarı Anıl Kayalar, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Kuzey Makedonya Meclisi milletvekilleri, IBU temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sali, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Bugün verilen her diplomanın ardında yıllarca süren çalışma, uygulamalı eğitim ve azim yattığını belirten Sali, "Bilginiz tedaviye yön verirken, sabrınız ve ilginiz hastanın kendini güvende hissetmesine yardımcı olacaktır." dedi.

IBU Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı da Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunlarını vererek üniversitenin tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

Sucubaşı, "Sevgili gençler, yıllar sonra dünyanın neresinde olursanız olun, bugün sizin için çok özel kalacak. Çünkü sizler her zaman bu fakültenin ilk mezunları olarak anılacaksınız." diye konuştu.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da 6 yıl önce kurulan bu fakülteyi uzun bir yolculuk olarak nitelendirerek, "Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşu ve kurumsallaşma süreci bize çok şey öğretti." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesinin 2026 mezunu en başarılı öğrencisi Emir Eminovic de eğitim hayatları boyunca kendilerine her türlü yardımı sunan profesör ve asistanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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