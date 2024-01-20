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İç Anadolu'da kuvvetli yağış, Güney Ege'de fırtına uyarısı - Son Dakika
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İç Anadolu'da kuvvetli yağış, Güney Ege'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli yağışlar beklenirken, Güney Ege'de ise fırtına şeklinde rüzgarlar esecek. Yağışlar zamanla karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına dönüşebilir. Sel, su baskını, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İç Anadolu\'da kuvvetli yağış, Güney Ege\'de fırtına uyarısı
20.01.2024 - 12:57,
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İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli yağış ve Güney Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde beklenen yağışların, Konya'nın kuzey ve batısı ile Aksaray'ın güneyinde kuvvetli yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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