İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

İç Anadolu ve Batı Karadeniz\'de Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara neden olabilir. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

27.04.2024 13:21
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İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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