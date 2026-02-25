İç Güvenlik Bakanlığı Fon Yasası Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İç Güvenlik Bakanlığı Fon Yasası Reddedildi

25.02.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senato'da iç güvenlik fonlama tasarısı reddedilince kısmi kapanma devam etti.

ABD Senatosundaki oylamada, İç Güvenlik Bakanlığının fonlanmasını öngören yasa tasarısının reddedilmesiyle kurumda 14 Şubat'tan bu yana süren kısmi kapanmanın devam etmesine yol açıldı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Senato'da yapılan oylamada tasarının ilerlemesi için gereken 60 oya ulaşılamadı.

Demokrat senatörlerin neredeyse tamamının ret oyu vermesiyle 50'ye 45 oyla sonuçlanan oylama, Bakanlığın bütçesiz kalma sürecini uzatmış oldu.

ABD Kongresindeki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) gibi birimlerin denetimi ve uygulamalarına ilişkin reformlar konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

ABD Kongresinin bütçe konusunda uzlaşamamasından ötürü İç Güvenlik Bakanlığında 14 Şubat'ta kısmi kapanma başlamış, ABD Sahil Güvenliği başta olmak üzere Bakanlığın birçok hizmetinde aksama riski ortaya çıkmıştı.

Bakanlığa ödenek sağlanamaması halinde "kritik personel" kapsamındaki bazı çalışanların ücretsiz çalışmak zorunda kalacağı, diğer bazı çalışanların ise geçici izne çıkarılacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Güvenlik Bakanlığı Fon Yasası Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:24:44. #7.11#
SON DAKİKA: İç Güvenlik Bakanlığı Fon Yasası Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.