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İç Moğolistan'ın dış ticaret hacmi rekor kırdı - Son Dakika
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İç Moğolistan'ın dış ticaret hacmi rekor kırdı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30,4 artışla 196,53 milyar yuana (yaklaşık 27,32 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı. Bölgenin ihracatı yüzde 28,1 artarken, ithalatı yüzde 32 arttı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi üye ülkelerine yapılan ticaret ise yüzde 40,9 artış gösterdi.

İç Moğolistan\'ın dış ticaret hacmi rekor kırdı
23.01.2024 - 16:06,
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HOHHOT, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30,4 artışla 196,53 milyar yuana (yaklaşık 27,32 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

Hohhot Gümrüğü'nden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, bölgenin ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 28,1 artarak 78,57 milyar yuana, ithalatı ise yüzde 32 artarak 117,96 milyar yuana yükseldi.

2023 yılında bölgenin Kuşak ve Yol İnisiyatifi üye ülkelerine ithalat ve ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 40,9 artarak 152,21 milyar yuana ulaştı ve bölge toplamının yüzde 77,4'ünü oluşturdu.

Bölgenin Moğolistan'la olan dış ticareti bir önceki yıla göre yüzde 50,7 artışla 69,9 milyar yuan, Rusya'yla olan ticareti ise yüzde 77,3 artışla 34,66 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.

Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı'nda geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30,8 artışla toplam 3.294 Çin-Avrupa yük treni işlem görürken, Çin'in en büyük kara limanı olan Manzhouli'den ise yüzde 3 artışla 5.001 Çin-Avrupa yük treni geçti.

2023 yılında İç Moğolistan'daki limanlarda işlem gören yük hacmi ilk kez 100 milyon tonu aştı.

Kaynak: Xinhua
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Rusya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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