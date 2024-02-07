ICAO, üye ülkelerden Ulusal Havacılık Bulaşıcı Hastalık Planı hazırlamasını istedi

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ULUSLARARASI Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) koronavirüs benzeri bir pandemide havacılık ve ülkelere oluşturacağı olumsuz etkileri azaltmak için üye ülkelerden Ulusal Havacılık Bulaşıcı Hastalık planını hazırlamasını istedi.

ICAO'nun plan isteği üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Sağlık Bakanlığına bağlı birimler ile bir araya geldiler. Ulusal Havacılık Bulaşıcı Hastalık Planı hazırlayan ilgililer bunu bir kitapçık haline getirerek havalimanları ve havayolu yetkilileri ile paylaştı. Konuyla ilgili olarak SHGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülen ve bir buçuk yılı aşkın süre boyunca yaşanan Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin oluşturduğu riski, havayolu taşımacılığı alanında kontrol altında tutmak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak pandeminin yayılımımın önlenmesine ilişkin mevzuat çalışmaları yapılmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Küresel anlamda yaşanabilecek Koronavirüs (COVID-19) benzeri bir pandeminin, havacılığa ve ülkelere oluşturacağı olası olumsuz etkileri azaltmak, havayolu taşımacılığı ile pandeminin yayılımını önlemek ve Koronavirüs (COVID-19) pandemisi boyunca edinilen tecrübelerin tekrar yaşanmaması adına, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Ek-9 içerisinde 29 sayılı değişiklik yayımlayarak, üye ülkelerin "Ulusal Havacılık Bulaşıcı Hastalık Planı" hazırlamasını istemiştir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine sağlanarak yapılan çalışmalar sonucunda son şekli verilen "Ulusal Havacılık Bulaşıcı Hastalık Planı" Bakanımızın Olurları ile yayımlanmış olup, bahse konu planın ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.