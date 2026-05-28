İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aslan Vefat Etti

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde kurulu bulunan, Türk ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım AŞ'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesi Tacettin Aslan vefat etti.

Aslan'ın yaşlılığa bağlı olarak İstanbul'daki evinde 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Aslan'ın cenazesi yarın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Aile Kabristanlığına defnedilecek.