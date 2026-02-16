ICE'a Karşı Sosyal Medya İzleme

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformlarından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) hakkında paylaşım yapan veya kurumu eleştiren kullanıcıların tespit edilmesini istediği bildirildi.

The New York Times gazetesinin, isimlerinin açıklanmasını istemeyen dört hükümet yetkilisi ve teknoloji çalışanına dayandırdığı haberinde, İç Güvenlik Bakanlığının, sosyal medyada ICE aleyhine paylaşım yapanlara karşı adım attığı belirtildi.

Haberde, Bakanlığın, son aylarda Google, Meta, Reddit ve Discord gibi şirketlerden bazı kullanıcıların ad, elektronik posta adresleri, telefon ve benzeri kimlik bilgilerinin bakanlığa verilmesini talep ettiği ifade edildi.

Söz konusu şirketlerin taleplerin bir kısmına uyduğu, taleplerde özellikle gerçek isim kullanmayan ve ICE hakkında eleştirel paylaşımlar yapan hesapların hedef alındığı aktarılan haberde, bakanlıktan sosyal medya platformu Meta'ya son 6 ay içinde gönderilen iki celbin incelendiği kaydedildi.

Haberde, Başkan Donald Trump yönetiminin ICE'a yönelik protestoları bastırmak için eleştirileri yakından izlemeye çalıştığına dikkati çekildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Google sözcüsü, yasal talepleri kullanıcı gizliliğini koruyacak şekilde incelediklerini belirterek, "Hesapları hakkında talep gönderilen kullanıcıları, aksi yönde mahkeme kararı olmadıkça bilgilendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Yetkiler eskisine göre daha geniş kullanılıyor"

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatlarından Steve Loney, son 6 ayda sosyal medya bilgileri talep edilen kişileri temsil ettiğini belirterek, hükümetin bu yetkiyi geçmişe göre daha sık kullandığını söyledi.

Bakanlık ise bu iddiaya dair açıklamasında "geniş idari celp yetkisinin" sahadaki ICE görevlilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla istendiğini savundu.