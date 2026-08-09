ICE'a Vücut Kamerası Zorunluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ICE'a Vücut Kamerası Zorunluluğu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ICE, ağustos sonuna kadar tüm sahadaki görevlilere vücut kamerası takılacağını duyurdu.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), ağustosun sonuna kadar sahadaki tüm görevlilere vücut kamerası takılacağını açıkladı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinden (ICE) yapılan açıklamada ICE Direktör Vekili David J. Venturella'nın ifadelerine yer verildi.

Venturella, Associated Press'in (AP) kurum politikasına ilişkin haberinin yanlış yönlendirme içerdiğini, ICE yetkililerinin vücut kameralarının kayıtlarının yayımlanmamasının hatalı gerekçelendirildiğini savundu.

ICE yetkililerinin ateş açması sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilerin görüntülerinin yayımlanmasına ilişkin Venturella, "ICE politikası, uygun olduğu durumlarda (görüntülerin) hızlandırılmış yayımlanmasına izin veriyor ve soruşturmaları veya mahremiyeti tehlikeye atabileceği durumlarda görüntülerin yayımlanmasının uygun olmadığını açıkça belirtiyor." ifadesini kullandı.

Venturella, diğer güvenlik kurumlarının da benzer politikalarının olduğuna dikkati çekerek ağustosun sonuna kadar sahadaki ICE yetkililerinin tamamının vücut kamerası takacağını duyurdu.

AP'nin haberinde ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açan tartışmalı müdahalelerine ilişkin vücut kamerası görüntülerinin yayımlanmaması eleştirilmişti.

Haberde, ICE'ın politikasının, "kurumun çıkarına uygun olması halinde görüntülerin yayımlanacağına" işaret ettiği savunulmuştu.

Temmuzda bir haftada iki kişi vuruldu

ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE yetkililerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı, yine ICE ekiplerince vurularak yaşamını yitirmişti.

Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az 9 vakadan biri olmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ICE'a Vücut Kamerası Zorunluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
11:04
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 12:20:55. #7.12#
SON DAKİKA: ICE'a Vücut Kamerası Zorunluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.