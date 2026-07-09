ICE Olayı İçin Bağımsız Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
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ICE Olayı İçin Bağımsız Soruşturma Çağrısı

09.07.2026 10:59
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Texas'ta ICE görevlisinin Meksikalı bir genci öldürmesinin ardından Demokratlar bağımsız soruşturma istiyor.

ABD'nin Texas eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisinin bir Meksika vatandaşını vurarak öldürmesinin ardından Demokrat Kongre üyeleri olayla ilgili bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

The Hill gazetesinin haberine göre ICE Sözcüsü, kurum görevlilerinin 7 Temmuz Salı günü operasyon kapsamında bir aracı durdurmak istediğini, Meksika vatandaşı sürücü Lorenzo Salgado Araujo'nun "emirlere uymadığını" belirtti.

Sözcü, Araujo'nun ICE aracına çarptığını ve bir görevliyi aracıyla ezmeye çalıştığını öne sürerek bunun üzerine görevli memurun silahını kullandığını, ağır yaralanan Araujo'nun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Olayın ardından Demokrat Kongre üyeleri, bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesini istedi.

Texas Temsilciler Meclisi üyesi Jasmine Crockett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "ICE hesap vermeli. Tam kapsamlı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturmayı hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Texas Temsilciler Meclisi üyesi Sylvia Garcia da düzenlediği basın toplantısında, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, ICE'da reform yapılması, bağımsız soruşturma mekanizmalarının oluşturulması çağrısında bulundu.

New York Temsilciler Meclisi üyesi Nydia Velazquez de X'ten yaptığı açıklamada, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ICE Olayı İçin Bağımsız Soruşturma Çağrısı - Son Dakika

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