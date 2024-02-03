İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Şehitlerimizin, gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 'Her türlü borç ödenir ama şehidin, gazinin bir damla kanına olan borcumuzu ödeyemeyiz. 365 gün çalışıyoruz, her borcu öderiz ama o şehitlerimizin gazilerimizin asla hakkını ödeyemeyiz. Onlar bize bir vatan bıraktılar. O vatanı büyütmek bizim görevimiz dedi.
Bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Biga ilçesinde Çanakkale Savaşları kahramanı Mehmet Çavuş'un ölümünün 60'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Turan, 'Sanayideki atılımımız baş göz üstüne. Ancak Mehmet Çavuş bize şunu söylüyor; 'Ne kadar teknolojik imkan olursa olsun, bir kürek ve bir yürek dünyayı değiştirir.' O yüzden teknolojik gelişimin yanında imanın, tarihin, toprağın hakkını veren bu anlayışın büyümesi en büyük görevimiz diye düşünüyorum. Yollar, köprüler yaparız, yapıyoruz. Ama en kıymetli işimiz bu hatıralarımızı yeni nesillere aktarmak olması lazım. 'Mehmet Çavuş dediğimiz bin yıllarca önceki bir hikayemiz değil. Dünkü savaşlar bunlar. 100 sene önce bu topraklarda Cumhuriyetimizin kurulması çalışmaları yapılırken ödenen bedellerin en somut karşılığı bu hatıralar. Afaki, uzak, hikaye değil. Daha dün yaşandı. Torunları, oğulları buralarda bu insanların. O nedenle bu hatıraların yeni nesillere, gençlere aktarılması en büyük görevimiz olması lazım dedi.
'ŞEHİTLERİMİZİN, GAZİLERİMİZİN HAKKINI ASLA ÖDEYEMEYİZ'
Mehmet Çavuş'un Seddülbahir'de savunduğunun sadece vatan toprağı olmadığını söyleyen Bakan Yardımcısı Turan, Mehmet Çavuş, o savunmayı yaparken aynı şekilde bir milletin kimliğini, değerlerini, imanını savunuyor ve bugünlere getiriyor. Bu Cumhuriyet, bu kıymetli topraklarda rastgele kurulmadı. Anafartalar'da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birçok büyüğümüzün hatırası, hikayesi oldu. Yahya Çavuş'un, Seyit Onbaşı'nın hepsinin toplamında, Mehmet Çavuş'un hepsinin toplamında çok kıymetli bir emaneti var. Bu emaneti ileriye taşımak hepimizin görevi. O kimliği savunmak zorundayız. O kimliği diri tutmak zorundayız. 'Dün vardı canım, bugün başka şeyler var' demeyeceğiz. Ayağımızın bir noktası tam bu milli değerler üzerinde olacak. Diğerini açabilir miyiz Mevlana'nın metaforu var ya pergel örneği. Pergeli diyor sağlam sapla, sonra açabildiğin kadar aç diyor. Biz de Mehmet Çavuş'un aldığımız hatırayla beraber bu topraklarda, bu milli kimliğe, bu ruha öyle bir sahip olacağız ki diğer tarafı açıldıkça açılsın, büyüyelim, yürüyelim genişleyelim ama merkezimizin Çanakkale ruhu olması lazım. Yedi düvele karşı Anafartalar'da, Çanakkale'de Atatürk, Yahya Çavuş, Seyit Onbaşı, Bigalı Mehmet Çavuş savaşırken bize toprak kadar bir emanet verdiler. O emaneti sırtımıza hep beraber taşımaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Her türlü borç ödenir ama şehidin gazinin bir damla kanına olan borcumuzu ödeyemeyiz. 365 gün çalışıyoruz, her borcu öderiz ama o şehitlerimizin gazilerimizin asla hakkını ödeyemeyiz. Onlar bize bir vatan bıraktılar. O vatanı büyütmek bizim görevimiz diye konuştu. (DHA)
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de son haftalara damga vuran Cengiz Ünder uzak köşeye şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ünder'in golü kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Depremden en ağır hasarı alan ilçe olan Antakya'da mevcut belediye başkanı İzzettin Yılmaz'ın yerine İbrahim Naci Yapar aday gösterildi. İskenderun'da da Fatih Tosyalı'nın yerine Mehmet Dönmez aday olurken, Kırıkhan'da da mevcut isim Ayhan Yavuz'un yerine Ömer Erdal Çelik'in ismi açıklandı.
DEM Parti MYK, yerel seçimde çıkaracakları adayları belirlemek üzere bugün toplandı. Kulislere düşen bilgilere göre uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul ve Ankara aday çıkarma kararı alındı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yarın yapacağı basın toplantısında birçok kentin adaylarının isimlerini açıklayacak. İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor. Öte yandan Bolu ve Antalya'da da aday çıkarma kararı alındı.
Futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil'' dedi.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Şehitlerimizin, gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?