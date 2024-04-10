İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ\'da Bayram Namazı Kıldı

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı namazını Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde kıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Elazığ'a gelen Aktaş, beraberinde Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve İl Müftüsü İrfan Üstündağ ile camiye geçerek namaz kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ülkenin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, "Allah sağlıkla ve afiyetle bayram geçirmemizi ve yine sağlıkla nice bayramlara millet olarak, İslam alemi olarak kavuşmamızı nasip etsin." dedi.