İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Antalya'da istişare toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Antalya'da istişare toplantısına katıldı Açıklaması

04.07.2025 13:12
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, polis, jandarma ve sahil güvenliğin en büyük zırhının hukuk olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, polis, jandarma ve sahil güvenliğin en büyük zırhının hukuk olduğunu söyledi.

Sağlam, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda il ve ilçe insan hakları kurulu üyeleri ve yerel basın temsilcileriyle yaptığı istişare toplantısında, kentin barındırdığı sosyal çeşitlilik, yoğun göç hareketliliği ve güçlü uluslararası etkileşim ağıyla yalnızca bir şehir olmanın ötesinde, kamu yönetimi açısından dikkatli planlama ve öngörülü yaklaşım gerektiren stratejik bir merkezi konumunda olduğunu belirtti.

Kentte güvenlik hizmetlerinde daha özenli, kesintisiz ve stratejik bir yaklaşımın kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna dikkati çeken Sağlam, Antalya'da kolluk hizmetlerinin yerli ve yabancı herkese güven veren rutin hizmetlerin yanı sıra devletin en temel değerleri olan hukuk, adalet, insan haklarını sokakta görünür kılarak sembolik bir misyon da üstlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve insan odaklı kamu yönetimi anlayışının güvenlik ile temel hak ve özgürlükler arasında dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yönetim modelinin oluşmasına öncülük ettiğine dikkati çeken Sağlam, Kolluk Gözetim Komisyonunun bu vizyonun sahada hayata geçirilmesine katkı sunan kurumsal bir yapı olarak görev yaptığını vurguladı.

"Akademilerde hukukla ilgili ders sayısını artırdık"

Polis, jandarma ve sahil güvenliğin görevini en iyi şekilde yapması için gereken ortamı hazırladıklarını ifade eden Sağlam, "Polis, jandarma ve sahil güvenlik, vatandaşla ilişkilerinde hukuka uygun hareket etmesi gerekiyor. Hukukun dışına çıkmaya sıfır tolerans. Polis, jandarma ve sahil güvenliğin en büyük zırhı hukuktur. Hukuk içerisinde kalırsa daha güçlü olur. Akademilerde hukukla ilgili ders sayısını artırdık, çeşitli çalıştaylar yaptık." dedi.

Geçen yıl ülke genelinde kolluk personeli hakkında yapılan ihbar ve şikayetler ile yetkili birimlerce resen başlatılan işlemler dahil 65 bin 108 kayıt oluşturulduğu bilgisini veren Sağlam, "Bu kayıtların 55 bin 522'si incelenerek sonuçlandırıldı. Diğerleri hakkında da işlemler devam ediyor. 85 bin 209 kolluk personeli hakkında işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Antalya'da istişare toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Antalya'da istişare toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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