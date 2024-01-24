İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye\'deki TOKİ deprem konutlarını inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile TOKİ tarafından yapımı devam eden İslahiye Afet Konutları'nı inceledi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, konutlarla ilgili bilgi almasının ardından ilçeden ayrıldı.