İçişleri Bakan Yardımcısı Rize\'de İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, Fındıklı Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Murat Çürük ile görüştü.

Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresince ilçede yapımı devam eden Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inceleyen Karaloğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen malzeme teslim törenine de katılan Karaloğlu, gönüllü ekiplerle görüşerek sohbet etti.

AFAD Rize Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya başkanlık eden Karaloğlu, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kentteki sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, sahiplendirilmesi ve doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaları inceledi.

Ziyaret ve incelemelerde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu ve diğer ilgililer de yer aldı.