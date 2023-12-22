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İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Adana'da konuştu Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, yeni bir düzenleme getireceklerini belirterek, "112'ye ihbarda bulunanların artık kimliklerini söyleme ihtiyacı olmayacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Adana\'da konuştu Açıklaması
22.12.2023 - 16:30,
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İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, gençlerin uyuşturucuların kucağına düştüğünü belirterek, bu sorunun çözümü için vatandaş ile devletin iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Sağlam, 'Mahallenizde, sokağınızda, evinizin önünde bu işlerle uğraşan şerefsizler varsa bunları bildireceksiniz. 112'ye ihbarda bulunanların artık kimliklerini söylemeye ihtiyacı da olmayacak. Kimliklerinin saklı kalmasını istiyorlarsa o da saklı olarak kalacak, hiçbir tarafa bildirilmeyecek' dedi.

Adana'nın Yüreğir Belediyesi'nin desteği ile Doğankent Mahallesi'nde kurulan Nüfüs Şefliği'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, nüfus şefliğin Doğankent'e açılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, hizmeti vatandaşın ayağına götüren anlayışla çalıştıklarını ve bunu birçok devletin başaramadığını anlattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ise huzur ve güvenliğin çok önemli olduğunun altını çizdi. Huzur ve güven olmadan, nüfus müdürlüğünün de bir anlam ifade etmediğini kaydeden Sağlam, bir süre önce kentte yaptıkları güvenlik toplantısını anlattı. Kentteki bazı sorunlara değinen Sağlam, En büyük sorunlarımızdan birisi maalesef uyuşturucu durumu. Uyuşturucu artık Doğankent'te de Yunusoğlu'nda da Solaklı'da da sıkıntı haline gelmiş durumda. Gençlerimiz, evlatlarımız maalesef uyuşturucuların kucağına düşmüş durumda, üzülerek söylemek istiyorum. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapacağız. Zehir tacirlerine Allah'ın izniyle nefes aldırmayacağız diye konuştu.

İHBARCILARIN KİMLİĞİ SAKLI KALACAK

Uyuşturucuyla mücadele için vatandaşlardan destek isteyen Sağlam sözlerine şöyle devam etti

Zehir tacirlerinin hep birlikte nefeslerini keseceğiz. Bunun için de mutlaka ama mutlaka vatandaşla milletin, vatandaşla devletin iş birliği yapması gerekir. Sadece güvenlik önlemleriyle bizim bu sorunu çözmemiz mümkün değil. Sizlerin bize ihbarda bulunması gerekir. Mahallenizde, sokağınızda, evinizin önünde bu işlerle uğraşan şerefsizler varsa bunları bildireceksiniz. 112'ye bildireceksiniz. Güvenlik güçlerimiz gereken müdahaleyi yapacaklar. Amansız, kararlı bir şekilde bunlarla mücadele edilecek. Yeni bir düzenleme getireceğiz. 112'ye ihbarda bulunanların artık kimliklerini söylemeye ihtiyacı da olmayacak. Kimliklerinin saklı kalmasını istiyorlarsa o da saklı olarak kalacak, hiçbir tarafa bildirilmeyecek.?

MAFYA VE DÜZENSİZ GÖÇE GEÇİT YOK

Mafya benzeri yapılar ve göç sorunuyla ilgili açıklamalar yapan, Sağlam şunları dedi

'Kendine mafya adı veren, kendini farklı gören, kendinde üstün, kibirli, suç işleme özgürlüğü gören tipler var. Bunlara özellikle mücadelede kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Türkiye'de hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, ayrıcalığı yok. Kim suça bulaşmış olursa olsun, sıfata statüsü ne olursa olsun biz yakalayacağız adliyeye çıkaracağız adalete teslim edeceğiz.

Bir diğer önemli sıkıntılarımızdan birisi de Adana'da olduğu gibi düzensiz göçle ilgili sıkıntılar. Düzensiz göçmenler yasa dışı yollarla ülkemize girenlerdir. Bunlarla amansız mücadele edeceğiz. Artık göçmenlerin 5-10 kişilik gruplar halinde mahallelerimizde, sokaklarımızda, köylerimizde gezmelerine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızı tedirgin etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir.?

Konuşmaların ardından şefliğin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA
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Mehmet Sağlam, Doğankent, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

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